Melvin van der Voort gewinnt – Vorsprung 8 Sekunden

Das erste Rennen der Supersport 300 in Assen konnte der Niederländer Melvin van der Voort klar für sich entscheiden. Landsmann Rick Dunnik raste von Platz 35 auf 4 vor.

Nach den beiden Qualifikationsrunden auf dem TT Circuit tauchten mit Marvin Siebdrath auf Platz 6 und Lennox Lehmann auf 8 sowie Toni Erhard auf 9 erst in der zweiten und dritten Startreihe deutsche Piloten in der kleinen Supersportklasse auf. Die Pole-Position hatte der spätere Sieger Melvin van der Voort (15) inne, gefolgt mit der zweitbesten Zeit vor Rick Dunnik (NL), der aber später ans Ende des Feldes platziert wurde.

Der 18-Jährige aus Staphorst hatte gegen die Testregeln der IDM verstoßen, denn er hatte noch in der Woche vor dem IDM-Auftakt auf dem TT Circuit seine Yamaha R3 ausprobiert.

Das machte dem schnellen Niederländer aber nicht viel aus und in Marquez-Manier kassierte er in den nur zwölf Runden einen um den anderen Konkurrenten ein und wäre fast noch auf das Podest gefahren. Dazu reichte es aber nicht mehr ganz, denn der Belgier Luca de Vleeschauwer wehrte auf seiner Kawasaki Ninja 400 die Angriffe Dunniks erfolgreich ab und wurde Dritter.

Sieger van der Voort profitierte in Runde 7 vom Pech des Australiers Harry Khouri (Kawasaki Ninja 400), der an Platz 2 über das Vorderrad wegrutschte. Dabei wurde die nachfolgende Vierergruppe etwas aus dem Rhythmus gebracht und so konnte van der Voort eine Lücke zu den Verfolgern finden und anschließend sein Rennen ohne Behinderungen bis zur Zielflagge durchziehen.

Bester Deutscher auf Platz 5 war Marvin Siebdrath (D) mit neun Sekunden Rückstand auf den Sieger, Lennox Lehmann wurde Sechster, Toni Erhard von Kiefer Racing auf der KTM RC390 Achter.

Ergebnisse Assen SSP 300 Rennen 1:

1: Melvin van der Voort (NL),

2. Ruben Bijman (NL), 7.914 sec zurück

3. Luca de Vleeschauwer (B), 8.004

4. Rick Dunnik (NL), 8.051

5. Marvin Siebdrath (D), 9.222

6. Lennox Lehmann (D), 9.257

7. Thom Molenaar (NL), 9.574

8. Toni Erhard (D), 10.131

9. Sven Doornebal (NL), 17.590

10. Colin Velthuizen (NL), 24.650

11. Levi Badie (B), 26.571

12. Eddie de Boer (NL), 26.872

13. Dominik Blersch (D), 26.904

14. Micky Winkler (D), 26.932

15. Oliver Svendsen (DK), 27.084

16. Twan Smits , 27.364

17. Petr Svoboda (CZ), 45.448

18. Max Zachmann (D), 54.240

19. Gasper Hudovernik , 54.597

20. Xavier van Duffelen (NL), 1:05.351

21. Jef van Calster (NL)

22. Luuk de Ruiter (NL)

23. Valentin Folger (D)

24. Senna van den Hoven (NL)

25. Marco Schweizer (D)

26. Jann Netzker (D)

27. Harry Khouri (AUS)

28. Lennard Goettlich (D)

29. Sarah Heide (D)

30. Jorke Erwig (D)

31. Mieke Abbink (NL)

32. Till Belczykowski (D)

33. Nick Fischer (D)

34. Marcel Biersch (D)

35. David Kuban (CZ)