Leo Rammerstorfer: Salzburgring statt IDM in Most

Mit seiner KTM vom Team Freudenberg wird der junge Österreicher beim Rennen der IDM Supersport 300 in Most fehlen. Rammerstorfer startet stattdessen in seiner Heimat beim Austrian Junior Cup.

Der Austrian Junior Cup ist Österreichs neue Motorrad-Nachwuchsrennserie. KTM begibt sich gemeinsam mit Motorradsport-Ikone Andy Meklau, der Austrian Motorsport Federation (AMF) und mit Unterstützung von Projekt Spielberg auf die Suche nach Österreichs MotoGP-Talenten. Eines davon ist Leo Rammerstorfer. Beim Auftakt in Rechnitz/Burgenland war der Teenager gleich zwei Mal erfolgreich und führt die Nachwuchsschule mit der Maximalzahl von 50 Punkten an.

Wenn die IDM Supersport 300 am übernächsten Wochenende in Most gastiert, stand ursprünglich auch Rammerstorfer auf der Starterliste. Doch zeitgleich finden auf dem Salzburgring auch die nächsten zwei Läufe zum Austrian Junior Cup statt. Da er nach dem IDM-Auftakt von Oschersleben nach einem achten Platz und einem Nuller auf Platz 12 rangiert, fiel die gemeinsame Entscheidung nicht schwer. Rammerstorfer wird zum Salzburgring reisen, um weiter Chancen auf den Gesamtsieg in der Talentschmiede zu haben.

Auch KTM sagt nicht nein, wenn der junge Österreicher in Österreich fährt. «Bei den anderen IDM-Rennen wird er dann wieder ganz normal bei uns am Start sein», erklärt Teamchef Carsten Freudenberg. «Wir freuen uns mit ihm, dass er in Österreich so erfolgreich war bisher und unterstützen ihn natürlich auch dabei in aller Form. Wir drücken ihm dort die Daumen.»

Wer in Most vielleicht die bis dato verwaiste IDM-KTM pilotiert, ist noch nicht raus. Ein paar Tage Zeit hat Carsten Freudenberg noch, um einem neuen Talent vielleicht eine Chance zu geben, sich in der IDM zu präsentieren. Dieses Mal sogar vor Publikum.

Stand im Austrian Junior Cup

1. 50 Punkte Leo Rammerstorfer

2. 40 Punkte Niklas Kitzbichler

3. 32 Punkte Kilian Holzer

4. 26 Punkte Luca Göttlicher

5. 22 Punkte Tristan Walch

6. 20 Punkte Phil Urlaß

7. 17 Punkte Julius Coenen

8. 15 Punkte Manuel Blaßnig

9. 13 Punkte Luis Rammerstorfer

10. 10 Punkte Xaver Moser