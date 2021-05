IDM Supersport 300: Internationale Nachwuchsschmiede

Seit 2017 geben die jungen Wilden in der IDM SSP 300 Gas, in dieser Saison setzt sich das 31-köpfige Fahrerfeld aus acht verschiedenen Nationen zusammen. Mit dabei: Ex-EM-Piloten sowie Titelverteidiger Lennox Lehmann.

Die IDM Supersport 300 wurde als kleinste Kategorie in Deutschlands höchster Motorradrennserie als Sprungbrett für die internationale Rundstreckenbühne konzipiert, die den jungen Pilotinnen und Piloten den Aufstieg in die Supersport-300-Weltmeisterschaft ermöglichen soll. Ein Paradebeispiel hierfür ist der Werdegang des ehemaligen IDM-Piloten Jeffrey Buis, welcher sich 2020 zum Weltmeister krönte.

Doch auch innerhalb der IDM bereitet die kleinste Klasse die Piloten bestmöglich auf die nächste Stufe, die IDM Supersport 600, vor. So wagt in diesem Jahr das niederländische Trio Rick Dunnik, Colin Velthuizen und Melvin van der Voort den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse, nachdem sie sich 2020 in den Top-6 der SSP 300 behauptet hatten.

In der Supersport 300 schrieb in der vergangenen Saison Lennox Lehmann Geschichte, als er sich mit 14 Jahren zum jüngsten IDM-Meister krönte. Mit der Startnummer 1 wird sich der Dresdner 2021 gegen zwei weitere Titelträger behaupten müssen. Der Meister von 2019, Angelo Licciardi, kehrt aus der Supersport 600-Klasse zurück und wird dort neben Lehmann auf Toni Erhard (2018 Meister) treffen.

Gesellschaft erhalten die drei Piloten von weiteren Titelaspiranten, allen voran Ex-EM-Pilot Dirk Geiger, der sich im Freudenberg KTM WorldSSP Team nicht nur im Kampf um die IDM-Krone behaupten, sondern auch auf der WM-Bühne zeigen will, dass er zu den Besten gehört. Nachdem er die beiden Abschlussrennen in Hockenheim 2020 für sich entscheiden konnte, greift der Mannheimer in diesem Jahr als Permanentstarter nach dem Gesamtsieg. Ein weiterer Spannungsgarant in der hart umkämpften Nachwuchsklasse werden außerdem die neu eingeführten Pirelli-Slick-Reifen sein, welche die profilierten Trockenreifen ablößen.

Bereits im Alter von 13 Jahren können sich die Nachwuchspiloten für den Schritt in die IDM entscheiden und sich auf über 50 PS starken Motorrädern mit der Konkurrenz messen. Dank festgelegter Gewichts- und Drehzahllimits wird nicht nur Chancengleichheit gewährt, sondern auch die Kosten im überschaubaren Rahmen gehalten.

Das Konzept hat Erfolg: Auf drei verschiedenen Fabrikaten (9x KTM RC 390 R, 10x Yamaha YZF-R3, 12x Kawasaki Ninja 400) kämpfen insgesamt 31 Talente aus acht verschiedenen Nationen um den IDM-Titel. Am stärksten vertreten ist Deutschland mit 13 Fahrern, aber auch die Niederlande (7), Ungarn (4) und Belgien (3) schicken ihre Nachwuchsfahrer ins Rennen. Einzelkämpfer sind Leo Rammerstorfer aus Österreich, Filip Feigl (Tschechien), Gašper Hudovernik (Slowenien) sowie Oliver Svendsen aus Dänemark.

Die drei Yamaha-Rennamazonen Lucy Michel (Suzuki Laux), Mia Rusthen (Yamaha R3 bLU cRU Academy) und Mieke Abbink (Abbink HP-Racing) runden das Fahreraufgebot ab.

Teilnehmerliste IDM SSP 300 2021:

#1 Lennox Lehmann (D), KTM

#5 Leo Rammerstorfer (A), KTM

#6 Marcel Blersch (D), KTM

#7 Jann Netzker (D), KTM

#11 Troy Beinlich (D), Kawasaki

#12 Max Zachmann (D), Yamaha

#14 Sven Doornenbal (NL), KTM

#16 Lucy Michel (D), Yamaha

#18 Thom Molenaar (NL), KTM

#21 Filip Feigl (CZ), Kawasaki

#29 Mia Rusthen (NL), Yamaha

#32 Toni Erhard (D), Kawasaki

#34 Gašper Hudovernik (SI), Yamaha

#38 Marco Schweizer (D), KTM

#45 Luca de Vleeschauwer (BE), Kawasaki

#53 Jorke Erwig (D), Kawasaki

#60 Dirk Geiger (D), KTM

#61 Luuk De Ruiter (NL), Yamaha

#64 Gergely Kardos (HU), Kawasaki

#65 Máté Számadó (HU), Kawasaki

#67 Mieke Abbink (NL), Yamaha

#69 Oliver Svendsen (DK), Yamaha

#72 Victor Steeman (NL), KTM

#75 Barnabás Oláh (HU), Kawasaki

#82 Jef van Calster (BE), Yamaha

#85 Twan Smits (NL), Yamaha

#86 Micky Winkler (D), Kawasaki

#87 Angelo Licciardi (BE), Kawasaki

#94 Marvin Siebdrath (D), Kawasaki

#96 Valentin Folger (D), Yamaha

#98 Balázs Surányi (HU), Kawasaki