IDM Lausitz: Lennox Lehmann gewinnt wieder

Mit seiner Freudenberg-KTM holt der Meister des Vorjahres den ersten Sieg der Saison. Hinter Lehmann duellieren sich bis ins Ziel Leo Rammerstorfer und Marvin Siebdrath um die Plätze 2 und 3. Cortese-Schützling P9.

Die Jungs und Mädels aus der IDM Supersport 300 eröffneten den Reigen der Rennen der IDM-Klassen am Samstagnachmittag auf dem Lausitzring. Das Thermometer war weit über die 20 Grad-Marke geklettert und nach zwei Qualifyings vom Morgen und Mittag waren 28 Fahrer und Fahrerinnen klar für den Saisonstart. In Reihe 1 hatten sich die drei Freudenberg-Piloten Scott Deroue, Lennox Lehmann und Leo Rammerstorfer positioniert. Reihe 2 war in den Qualis an Marvin Siebdrath, Jorke Erwig und Troy Beinlich gegangen.

Orange blieb es auch nach den ersten Metern. Die KTM-Jungs setzten ihre Startpositionen perfekt um und setzten sich an die Spitze der Konkurrenz. Lennox Lehmann kam mit seiner Startnummer 1 als Erster aus der ersten Runde zurück. Knapp dahinter folgten Deroue und Rammerstorfer. Auch noch in Schlagdistanz das Kawa-Trio mit Siebdrath, Erwig und Beinlich. Zuletzt tauchte noch Thom Molenaar in der Gruppe auf. Dahinter klaffte direkt ein Drei-Sekunden-Loch. Sturz hieß es für Valentin Folger. Aus war es auch für Ferre Fleerackers und Filip Feigl.

In der dritten Runde tat sich auch an der Spitze die eine oder andere Lücke auf. Lehmann und Deroue rackerten sich gemeinsam mit Rammerstorfer an der Spitze ab. Ein wenig gemächlicher ließen es Molenaar und Beinlich angehen und fielen aus der Top-Gruppe heraus. Erwig hatte wenig Spaß, er flog in Runde 5 ab.

Rammerstorfer bekam es mit Siebdrath zu tun und musste seinen dritten Platz zur Halbzeit abgeben. Zu viert nahmen die Jungs die nächsten sechs Runden in Angriff. Alle boten dabei 1:52er-Zeiten auf. Auf Rang 5 ging es dann schon mit 1:54er-Zeiten weiter, sodass den Top-Vier von hinten keine Gefahr drohte. An der Spitze belauerten sich die Kontrahenten und bereiteten jeder für sich seine Schlussattacke vor. Scott Deroue übertrieb es allerdings ein wenig mit seiner Verfolgungsjagd und rutschte über das Vorderrad weg. Damit sollte der Sieg über Lehmann, Siebdrath und Rammerstorfer gehen. Beinlich blieb elf Sekunden dahinter nur die Rolle als weit entfernter Zuschauer.

Sarah Göpfert hatte sich von Startplatz 25 in die Punkteränge vorgearbeitet, musste aber dann die Box ansteuern. Auch Deroue konnte aus eigener Kraft an die Box zurückkehren. Weiterfahren war für den Niederländer nicht mehr möglich. Nach acht Runden waren zwei Drittel der Distanz erreicht, somit war die Vergabe der kompletten Punkte gesichert.

Lehmann machte schon drei Runden vor Schluss einen Knopf an die Sache und legte mit einer 1:52er-Runde einen Abstand von zwei Sekunden zwischen sich und seine beiden Verfolger. Die beiden ließen aber bis zum Schluss nicht locker und duellierten sich feste um die Plätze 2 und 3. Der Sieg ging mit einem Vorsprung von 5 Sekunden mit Lennox Lehmann an den Meister des Vorjahres. Platz 2 schnappte sich auf den letzten Metern Rammerstorfer, mit Rang 3 musste sich Siebdrath begnügen.

Resultat IDM Supersport 300 Rennen 1

1. Lennox Lehmann (KTM)

2. Leo Rammerstorfer (KTM)

3. Marvin Siebdrath (Kawasaki)

4. Thom Molenaar (Kawasaki)

5. Troy Beinlich (Kawasaki)

6. Sven Doornenbal (Kawasaki)

7. Max Zachmann (Kawasaki)

8. Marcel Blersch (KTM)

9. Michel Casper Wieth (Yamaha)

10. Nick Roelfsma (Yamaha)

11. Mate Szamado (Kawasaki)

12. Oliver Svendsen (Kawasaki)

13. Mia Rusthen (Yamaha)

14. Max Muckle (Kawasaki)

15. Marco Schweizer (KTM)