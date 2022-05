Oschersleben: Freudenberg-KTM dominiert erneut

In dieser Saison wurden drei der bislang vier ausgetragenen IDM-SSP-300-Läufe vom Team Freudenberg gewonnen. In Oschersleben holte das Team aus Bischofswerda mit Scott Deroue und Walid Khan sogar den Doppelsieg.

Während die Hälfte des Team Freudenberg mit Lennox Lehmann in Estoril bei der Supersport 300-WM angriff, konzentrierte sich die andere Hälfte der Crew auf das zweite Event der IDM Supersport 300 in Oschersleben. Zu Leo Rammerstorfer und Scott Deroue gesellte sich erstmals in dieser Saison der Niederländer Walid Khan. «WM und IDM an einem Wochenende ist für das gesamte Team eine große Herausforderung. In solchen Momenten ist es wichtig, dass alle Teammitglieder professionell eingespielt sind und perfekt zusammenarbeiten. Insgesamt waren 31 Personen an beiden Rennstrecken im Einsatz», erklärte Teamchef Carsten Freudenberg die Mammutsaufgabe.

Wie schon beim Auftakt in der Lausitz gaben die KTM-Piloten das Tempo auch in der Magdeburger Börde vor und sicherten sich im Qualifying Platz 2 (Deroue), 3 (Rammerstorfer) und 5 (Khan). Im ersten Rennen am Samstag holte sich Ex-WM-Pilot Deroue seinen ersten Saisonsieg: «Ich bin leider vom Rhythmus über das ganze Wochenende nicht richtig angekommen. Im ersten Rennen war es dann zwar ein Sieg, den ich mir aber hart erfahren musste», so der Niederländer. Im zweiten Lauf mischte Deroue erneut an der Spitze mit, schied aber durch einen Sturz frühzeitig aus dem Geschehen aus.

Landsmann Khan stellte seine KTM RC 390 R im ersten Rennen auf den dritten Platz: «Am Samstag bin ich noch sehr vorsichtig unterwegs gewesen, weil es mein erstes Rennen der Saison war und ich unbedingt Punkte holen wollte.» Am Sonntag legte der 21-Jährige noch eine Schippe drauf und feierte seinen ersten Saisonsieg.

Leo Rammerstorfer, der in der Lausitz mit Position 2 seinen ersten Podestplatz in der IDM SSP 300 gefeiert hatte, schaffte es im ersten Rennen in Oschersleben nur auf Rang 6. Im zweiten Anlauf lief es für den 17-Jährigen deutlich besser. Dort verpasste er den Sieg nur um Haaresbreite, nachdem er das Feld fast die gesamte Renndistanz angeführt hatte. «Nach den Problemen im ersten Rennen ist es schon sehr schade, dass ich meinen ersten Sieg so knapp verfehlt habe. In der letzten Runde hatte ich noch einen heftigen Rutscher. Von daher ist Platz 2 aber super und ich bin zufrieden», resümierte der Österreicher.

Mit Auftaktsieger Lennox Lehmann sowie dem Doppelsieg durch Deroue und Khan verbuchte das Team Freudenberg bislang drei der vier Siege für sich, worüber sich Teamchef Carsten Freudenberg sichtlich stolz zeigte: «Natürlich ist es super, wenn sich die harte Arbeit auszahlt. Zwei Siege und zwei weitere Podestplätze bei der IDM waren der Hammer. Dazu die Meisterschaftsführung für Leo und Platz 1 in der Markenwertung für KTM.»