IDM Lausitz: 300-Sieg für nervenstarken Siebdrath

Zwei Hände reichen nicht, um die Überholmanöver und Führungswechsel in der Nachwuchsklasse zu zählen. Sieg für Marvin Siebdrath und Kawasaki, Platz 2 für Scott Deroue und Premiere für Jorke Erwig. Sturz bei Lehmann.

Scott Deroue, der am Vortag beim ersten Rennen gestürzt war, Lennox Lehmann und Leo Rammerstorfer nahmen ihr zweites Rennen gesittet auf und umrundeten die Strecke nach dem Start ins zweite Rennen brav hintereinander. Mate Szamado fiel gleich in der ersten Runde aus, aber nach seinem Sturz im Mittelfeld zirkelten seine Konkurrenten gekonnt um ihn rum.

Wie in der IDM Supersport 300 üblich blieb das Feld am Anfang dicht beisammen. Vor allem die ersten Sechs konnten sich, angeführt von Deroue, nicht voneinander trennen. Kommentiert wurde das Rennen fachlich kompetent vom ehemaligen WM-Piloten und jetzigen Supersport-Piloten Jan-Ole Jähnig. Beim Blick nach hinten sah Deroue seine beiden KTM-Kollegen Lehmann, der neben der WM fünf von sieben IDM-Läufen fahren möchte, und Rammerstorfer an seinem Hinterrad kleben. Knapp dahinter folgte das Kawasaki Trio mit Jorke Erwig, der am Vortag im Rennen gestürzt war, Marvin Siebdrath und Troy Beinlich.

In Runde 4 landete Sven Doornenbal im Kies. Die Führung übernahm unterdessen Rammerstorfer, doch weder die KTM-Kollegen noch die Kawasaki-Konkurrenz ließen beim Kampf um den Sieg locker. Viel Zeit hatten die Nachwuchspiloten nicht. Denn das Rennen war lediglich auf elf sportliche Runden angesetzt. Lennox Lehmann nützte seine ganze Erfahrung nichts, denn in Runde 6 erwischte es auch ihn. Crash und Fahrer okay wurde nach seinem Sturz auf dem Monitor angezeigt.

Rammerstorfer, Deroue, Siebdrath hieß das neue Spitzen-Trio. Doch auch Erwig und Beinlich witterten Siegchancen. Deroue patzte in der Anbremsphase und wurde auf Platz 5 zurückgereicht. Wild ging es auch im Mittelfeld zu, nachdem es Marcel Blersch und Ferre Fleerackers mit technischen Problemen erwischt hatte. Drei Runden vor Schluss hatte sich Deroue wieder auf den zweiten Platz zurückgekämpft und nahm Anlauf auf den neuen Führenden Siebdrath. Doch alle Fünf gingen mit besten Chancen auf den Sieg oder einen Podestplatz in die Schlussphase des Rennens.

Führungswechsel hieß es in der vorletzten Runden, doch Deroue war seinen Platz an der Sonne gleich wieder los. Siebdrath nahm die letzte Runde als Führender in Angriff. Doch plötzlich hieß der neuen Spitzenreiter Jorke Erwig. Das Chaos in der Führungsgruppe war perfekt. Doch alle kamen gut durch. Es gewinnt Siebdrath vor Deroue und Erwig. «Die letzte Runde war perfekt», meinte Kommentator Jähnig.

Ergebnis IDM Supersport 300 Rennen 1

1. Marvin Siebdrath (Kawasaki)

2. Scott Deroue (KTM)

3. Jorke Erwig (Kawasaki)

4. Leo Rammerstorfer (KTM)

5. Troy Beinlich (Kawasaki)

6. Thom Molenaar (Kawasaki)

7. Michel Caspar Wieth (Yamaha)

8. Filip Feigl (Kawasaki)

9. Max Zachmann (Kawasaki)

10. Oliver Svendsen (Kawasaki)

11. Nick Roelfsema (Yamaha)

12. Jef van Calster (Kawasaki)

13. Valentin Folger (Kawasaki)

14. Bryan Cohen (Kawasaki)

15. Max Muckle (Kawasaki)