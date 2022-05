Oschersleben R 2: Doppelsieg für Team Freudenberg

Freude beim Team Freudenberg: Walid Khan siegte, Leo Rammerstorfer wurde Zweiter in Oschersleben. Wermutstropfen: Scott Deroue, Sieger im ersten Rennen, stürzte und schied aus. Überraschung: Mate Szamado auf Platz 3.

Walid Khan vom Team Freudenberg holte sich in Oschersleben seinen ersten Saisonsieg in der IDM Supersport 300. Nach seinem zweiten Platz im ersten Rennen am Samstag hat der Niederländer 45 Punkte auf sein Gesamtkonto draufgepackt.

Zweiter wurde Teamkollege Leo Rammerstorfer. Der Österreicher hatte mit seiner KTM über fast die gesamte Renndistanz das Feld angeführt, aber ein Rutscher in der letzten Kurve kostete ihn wohl den Sieg. «Ja, ich bin letztlich irgendwie zufrieden, aber ich war so knapp vor dem Sieg», stöhnte Rammerstorfer nach dem Rennen, «aber es war schwierig mit dem Hinterrad, welches wohl auch bei anderen etwas überhitzt hat.»

Eine Überraschung gab es auf Platz 3, denn hier setzte sich der Ungar Mate Szamado gegen Jorke Erwig (beide Kawasaki) durch und holte sich seinen ersten Podestplatz in der IDM. «Das war ein hartes Rennen, denn es war so heiß auf der Strecke, aber ich bin jetzt sehr happy», sagte Szamado bei der Siegerehrung.

Für Jorke Erwig blieb am Ende nur der etwas undankbare vierte Platz. Der 16-Jährige vom Team Kawasaki Weber Motos Racing kämpfte bis zum Schluss in der Vierergruppe ganz vorne um die Podestplätze mit und hatte in der letzten Runde urplötzlich nur noch Khan vor sich, der Rammerstorfer einkassiert hatte. Auch Erwig war an dem Österreicher vorbei, der aber konterte konnte. Szamado nutzte die Gelegenheit, schlüpfte an Erwig innen vorbei und aus war es mit Platz 3 für den Münsterländer.

Zwei der Favoriten in dieser Klasse, Freudenberg-KTM-Fahrer Scott Deroue und Marvin Siebdrath vom Team Füsport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki, hatten Pech an diesem Sonntag. Der Niederländer Deroue, mit 26 Jahren ältester Pilot im Feld der 28 Starter, rutschte in der fünften Runde auf Position 3 fahrend eingangs der Gegengeraden weg und schied aus.

Siebdrath erwischte es eine Runde später, nachdem er gerade die Spitze übernommen hatte. Aber der 18 Jahre alte Wildenfelser klaubte seine Kawa wieder auf und kämpfte sich am Ende noch auf Platz 18 vor.

Einen gebrauchten Tag hatte auch Troy Beinlich zu verzeichnen. Der 19-jährige Pößnecker vom Team Roto-Store BRT Vitori schmiss schon in der ersten Kurve seine Kawasaki in den Kies.

SSP 300 Ergebnis Rennen 2 (Top 10):

1. Walid Khan (KTM) 13 Runden

2. Leo Rammerstorfer (KTM) +0.227

3. Mate Szamado (Kawasaki) +0.657

4. Jorke Erwig (Kawasaki) +0.823

5. Thom Molenaar (Kawasaki) +6.135

6. Oliver Svendsen (Kawasaki) +10.019

7. Bryan Cohen (Kawasaki) +10.435

8. Ferre Fleerackers (Kawasaki) +10.702

9. Max Zachmann (Kawasaki) +10.831

10. Nick Roelfsema (Yamaha) +13.972