Marvin Siebdrath: IDM-Platz 2 und trotzdem enttäuscht

Auch wenn der Kawasaki-Pilot beim zweiten IDM Supersport-300-Rennen in Oschersleben statt im Ziel im Gras landete, fehlen im nur zwei Punkte auf den führenden KTM-Piloten Leo Rammerstorfer.

Als Wechselbad der Gefühle bezeichnete Marvin Siebdrath mit seiner Füsport-Kawasaki das zweite Wochenende der IDM Supersport 300 in der Motorsport Arena Oschersleben. Schon die Freien Trainings am Freitag beendete er auf dem dritten Rang. «Da das Team mir ein sehr gutes Setup vorbereit hatte», erzählt er, «versprach ich mir viel von den Qualifyings und den Rennen.» Die beiden Zeittrainings am Samstag verliefen dann auch wie erhofft und Siebdrath sicherte sich die beste Startposition. Das erste Rennen fand bereits wenige Stunden später am Samstagnachmittag statt.

«Nach Regenschauern am Nachmittag waren die Bedingungen für das erste Rennen trotz trockener Strecke nicht optimal«, beschreibt der Teenager seinen Arbeitstag. «Ich konnte mir jedoch schnell die Spitze im Rennen sichern und viele Führungskilometer sammeln. Nach einer spannenden letzten Runde beendete ich Rennen 1 mit einem guten zweiten Platz.»

Das zweite Rennen am Sonntag sah bei besten äußeren Bedingungen lange ähnlich aus wie die Show am Vortag. «Auch hier konnte ich die Führung ab Rennmitte übernehmen», so Siebdrath. «Leider stürzte ich in Führung liegend durch einen Fahrfehler, wodurch ich wegrutschte und im Grünen landete. Mein Fazit: Im Großen und Ganzen war es ein gutes Wochenende, mit starken Trainings. Das Team stellte ein perfektes Motorrad bereit. Das erste Rennen verlief zufriedenstellend, auch wenn ich mich einem Kontrahenten um 0,01 Sekunden geschlagen geben musste. Auch das zweite Rennen war bis zu dem Sturz sehr souverän.»

«Leider kostete ein Fehler durch eine kleine Unkonzentriertheit und der falschen Fußstellung das ganze Rennen», lautet seine Erkenntnis. «Am Ende war ich enttäuscht von mir selbst. Aber ich nehme das Positive mit und in Most werde ich noch stärker zurückkommen.»