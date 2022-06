Toni Erhard (Kawasaki) will in Most wieder angreifen

Toni Erhard vom Beinlich Racing Team Roto-Store ist nach seiner Fuß-Operation wieder genesen. Vier Rennen hat der Schwarzenberger in der IDM Supersport 300 bisher verpasst. In Most (CZ) soll für ihn Saisonbeginn sein.

Vor Beginn der Saison 2022 wurde Toni Erhard zum Kreis der Titelanwärter in der IDM Supersport 300 gezählt. Doch ein Sturz beim Ostertraining in der Motorsport Arena Oschersleben machte einen Strich durch die Rechnung des 21-jährigen Sachsen aus Schwarzenberg im Erzgebirge.

Der Kawasaki-Pilot aus dem Beinlich Racing Team Roto-Store hatte sich das Sprunggelenk am rechten Fuß gebrochen und musste anschließend operiert werden. Das ist jetzt sieben Wochen her. Es gab keine Komplikationen.

Beim dritten IDM-Durchgang im tschechischen Most (24. bis 26. Juni) will Toni Erhard wieder auf seine Kawasaki Ninja 400 steigen und die Jagd auf Zeiten und Punkte aufnehmen. Erhard: «Ich bin überglücklich, dass die entscheidende Röntgenkontrolle ergeben hat, das alles sehr gut verlaufen ist. Mein größter Dank geht an all meine behandelnden Ärzte und Physiotherapeuten für die hervorragende Arbeit, die sie geleistet haben.»

Aber der Schwarzenberger ist sich auch im Klaren darüber, dass er noch nicht wieder bei einhundert Prozent liegt. «Momentan arbeite ich daran, die Muskulatur in meinem rechten Bein wieder aufzubauen», so Erhard, «auch an der allgemeinen Fitness fehlt es mir nach so einer langen Zwangspause noch etwas.»

Daher sieht man im Team das Meeting in Most für Toni Erhard auch mehr als ein Training für die kommenden Rennen an. Es sind noch genug Punkte zu vergeben, da erst vier von 14 Rennen gefahren sind.

Erhards Teamkollege Troy Beinlich rangiert momentan mit 35 Punkten auf Rang 7 der IDM Supersport 300. Leo Rammerstorfer (KTM, 63 Punkte), Marvin Siebdrath (Kawasaki, 61) und Scott Deroue (KTM, 45) führen die Wertung in dieser Klasse an.

IDM SSP 300 Stand (TOP 10) nach 4 von 14 Rennen:

1. Leo Rammerstorfer (KTM) 63 Punkte

2. Marvin Siebdrath (Kawasaki) 61

3. Scott Deroue (KTM) 45

4. Thom Molenaar (Kawasaki) 41

5. Walid Khan (KTM) 41

6. Jorke Erwig (Kawasaki) 37

7. Troy Beinlich (Kawasaki) 35

8. Mate Szamado (Kawasaki) 32

9. Max Zachmann (Kawasaki) 27

10. Lennox Lehmann (KTM) 25