IDM Assen: Geiger mit WM-Skills zu SSP-300-Sieg Nr. 2

An der Spitze machten mit Dirk Geiger ein aktiver und mit Scott Deroue ein ehemaliger WM-Pilot die Sache mit den Plätzen 1 und 2 ihr Ding. Lennox Lehmann erobert erneut Rang 3. Direktes Duell zwischen Titelanwärter.

Zum zweiten Rennen der IDM Supersport 300 hatten sich wieder alle 32 Piloten im Grid eingefunden. An der Spitze stand erneut WM-Pilot Dirk Geiger vom Team Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki, der schon im ersten Rennen am Samstag zugeschlagen hatte. Als neuer Führender der Meisterschaft, mit einem Punkt Vorsprung vor Leo Rammerstorfer, ging Marvin Siebdrath, wie Geiger vom Team Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki, von Platz 5 ins Rennen.

Gerade mal zehn Runden waren für den Lauf auf dem TT Circuit angesetzt. Als Co-Kommentator am Mikro fungierte der ehemalige IDM Superbike-Pilot Dario Giuseppetti. An der Spitze tauchte nach der ersten Runde gleich Polesetter Geiger auf, dicht verfolgt von Scott Deroue und Lennox Lehmann. Lehmann bekam aber gleich Besuch von Juan Antonio Conesa und dem Niederländer Thom Molenaar. Die Titelkandidaten Siebdrath und Rammerstorfer duellierten sich derweil auf den Plätzen 7 und 8. Dazwischen mischte noch Walid Khan mit.

In Runde 3 schaute Deroue auf dem ersten Platz vorbei und verdrängte Geiger auf Rang 2. Lehmann hatte da schon ein wenig das Nachsehen und schaute sich das mit einem Rückstand von 1,7 Sekunden aus sicherer Entfernung an. Hinter ihm macht der nicht punkberechtige Conesa Druck, nur noch eine Sekunde dahinter rauschte Khan mit seiner Freudenberg-KTM heran.

Aus war das Rennen für Molenaar, der junge Niederländer war vor heimischem Publikum gestürzt. Deroue und Geiger drehten in trauter Zweisamkeit ihre Runden an der Spitze. Gut in Fahrt gekommen war Rammerstorfer, der sich an Khan vorbei auf Platz 5 geschoben hatte. Siebdrath war mit Mate Szamado am Hinterrad auf Platz 7 beschäftigt.

Die Entscheidung in Sachen Pokal sollte zwischen Deroue, Geiger, Lehmann und Conesa fallen. Dahinter dauerte es drei Runden vor Schluss um die drei Sekunden, bis der nächste Trupp anrückte, inklusive Rad-an-Rad-Duell von Siebdrath und Rammerstorfer. Der zweite Sieg von Assen ging dann auch beim Sonntagsrennen an Dirk Geiger. Mit ihm auf dem Podest wie schon am Vortag Scott Deroue und Lennox Lehmann.

Ergebnisse Assen IDM Supersport 300 Rennen 2

1. Dirk Geiger (Kawasaki)

2. Scott Deroue (KTM)

3. Lennox Lehmann (KTM)

4. Juan Antonio Conesa (Yamaha)

5. Walid Khan (KTM)

6. Leo Rammerstorfer (KTM)

7. Marvin Siebdrath (Kawasaki)

8. Mate Szamado (Kawasaki)

9. Oliver Svendsen (Kawasaki)

10. Sven Doornenbal (Kawasaki)

11. Jorke Erwig (Kawasaki)

12. Bryan Cohen (Kawasaki)

13. Ferre Fleerackers (Kawasaki)

14. Troy Beinlich (Kawasaki)

15. Valentin Folger (Kawasaki)