IDM Sachsenring: Iglesias behält seine 300er-Nerven

Mit seiner Kawasaki vom Team Füsport by SKM holte sich Inigo Iglesias erst die Pole und im zweiten Rennen am Sonntag auch seinen ersten IDM-Sieg. Dahinter spricht man mit Lehmann und Geiger deutsch.

33 lautete die Zahl auf der Teilnehmerliste der Supersport 300-Klasse vor dem Start in das zweite Rennen am ersten IDM-Wochenende auf dem Sachsenring. Neueinsteiger, Ex-Meister, Rückkehrer und WM-Piloten tummelten sich bunt und, wie in der Klasse normal, wild um die Strecke. Das erste Rennen am Samstag war zu einer Beute von Dustin Schneider geworden, der seinem ersten IDM-Lauf überhaupt damit die Krone aufgesetzt hatte.

Wie immer ging es nach dem Start turbulent in die ersten Runden. Am Mikrofon des Live-Streams gab sich Co-Kommentator Max Neukirchner alle Mühe, das Getümmel auseinander zu fummeln. Dirk Geiger versuchte sich mit der Führungsarbeit, doch alleine war der WM-Pilot beileibe nicht. Inigo Iglesias, Petr Svoboda, Dustin Schneider und Ruben Bijman waren nur ein paar der Namen, die ebenfalls Sieg-Gedanken hatten. Oliver Svendsen bekam eine Long-Lap-Penalty verpasst, Grund war unverantwortliches Fahren.

Ab Runde 3 mischte sich auch KTM-Pilot Walid Khan an der Spitze mit ein, was die ganze Sache auch nicht wirklich beruhigte. Auch Lennox Lehmann wuselte in der Spitzengruppe mit. Von klaren Verhältnissen war da noch lange nichts zu sehen. Sieben Piloten waren mit Siegchancen ausgestattet. Ab Platz 8, auch nur eine Sekunde dahinter, tauchten Mate Szamado und Phillip Tonn auf. Troy Alberto auf Platz 10 war nach fünde Runden schon fünf Sekunden weg.

Als neuer Führender ging Iglesias in die sechste Runde. Mit Svoboda ging auch der zweite Kawasaki-Pilot an Geiger vorbei, der sich damit als Dritter wieder einreihte. Sechs hektische Runden standen Fahrern und Fans da noch bevor. Nach Geiger und Iglesias versuchte sich auch Svoboda, immerhin Führender der Supersport 300-Weltmeisterschaft, an der Spitze. Doch das letzte Wort war da noch lange nicht gesprochen.

Rad an Rad ging es in die letzte Runde. In der ersten Kurve erwischte es Walid Khan, der die Kontrolle über sein Vorderrad verlor und abflog. Die besten Nerven hatte Iglesias, der sich damit den ersten IDM-Sieg seiner Karriere sicherte. Platz 2 holte sich Lennox Lehmann, der sich über die Distanz gekonnt aus den Irrungen und Wirrungen herausgehalten hatte. Dritter wurde am Ende Dirk Geiger.

Sachsenring Ergebnis Supersport 300 Rennen 2

1. Inigo Iglesias/Kawasaki

2. Lennox Lehmann/KTM

3. Dirk Geiger/KTM

4. Ruben Bijman/Yamaha

5. Petr Svoboda/Kawasaki

6. Dustin Schneider/KTM

7. Phillip Tonn/KTM

8. Mate Szamado/Kawasaki

9. Kas Beekmans/Yamaha

10. Ferre Fleerackers/Kawasaki

11. Marvin Siebdrath/Yamaha

12. Troy Alberto/Kawasaki

13. Sven Doornenbal/Kawasaki

14. Max Zachmann/Kawasaki

15. Thom Molenaar/Kawasaki