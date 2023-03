Albert Prasse: IDM SSP 300-Einstieg in letzter Minute

Ursprünglich wollte Albert Prasse 2023 im Yamaha R3 Cup starten, doch ein Anruf von Sandro Cortese änderte seine Pläne. Als IDM Supersport 300-Neuling steht er im Kiefer Racing Team nun vor einer neuen Herausforderung.

Albert Prasse ist in der Saison 2023 eines der neuen Gesichter in der IDM Supersport 300. Doch eigentlich hatte der 16-Jährige zunächst andere Pläne. «Wir hatten uns für ein drittes Jahr im Yamaha R3 Cup entschieden», erzählte der Sachse im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Da der Nachwuchs-Cup jedoch aufgrund mangelnder Teilnehmerzahlen Ende Februar abgesagt worden war, musste sich der Yamaha-Youngster umorientieren. «Als das Telefon klingelte, teilte uns Sandro Cortese mit, dass der Cup nicht stattfinden wird. Yamaha Deutschland wollte aber den verbliebenen Cup-Fahrern des Vorjahres ein Angebot für die IDM SSP 300 machen.»

Neben Albert Prasse wurde so auch der Cup-Vizemeister des Vorjahres, der 13-jährige Mitja Borgelt, ins neu gegründete Yamaha bLU cRU Academy Team by Kiefer Racing geholt. «Da Kiefer Racing für die Cup-Betreuung vorgesehen war, hat uns der Weg nun also so zusammengeführt», bestätigte Prasse den Schritt.

Die beiden R3 Cup-Aufsteiger teilen sich die Box mit Marvin Siebdraht, der von SKM-Kawasaki ins Yamaha bLU cRU IDM Team by Kiefer Racing gewechselt ist, um seinen letztjährigen Meistertitel der IDM SSP 300 zu verteidigen. «Ich glaube, wir werden gut als Team zusammenarbeiten, auch wenn Marvin weiter vorne fahren wird. Mitja und ich werden dennoch viel von ihm lernen können, besonders wenn wir Fragen zur Fahrtechnik, Linienwahl oder den Brems- und Schaltpunkten haben», so Prasse.

Mit dem zweifachen Weltmeister Sandro Cortese hat die Mannschaft aus Bad Kreuznach außerdem einen hochkarätigen Riding-Coach am Start, von dem auch der aus Neukirchen an der Pleiße stammende Sachse profitieren möchte. «Ich glaube, ich werde meine Fahrtechnik durch die Betreuung von Sandro sowie durch die neuen Möglichkeiten der Datenauswertung verbessern können. Bislang sind wir nur als Familien-Team unterwegs gewesen, weshalb wir von der Erfahrung des Kiefer Racing Teams enorm profitieren werden.»

Für sein IDM-Debüt hat sich der Schüler bereits klare Ziele gesetzt. «Das erste Ziel ist es, mich in meiner Kampfgruppe durchzusetzen. Insgesamt möchte ich gern eine stetige Entwicklung zeigen und im Laufe der Saison die ersten Punkte erbeuten.»

Während der erste Rollout mit dem neuen Team für Ende April in Oschersleben geplant ist, freut sich Prasse besonders auf zwei Stationen im IDM-Rennkalender. «Schleiz ist ein unglaublicher Ort mit den besten Fans der gesamten Saison. Außerdem freue ich mich auf das Rennen am Sachsenring, da es nicht nur mein erstes Rennen in der neuen Klasse, sondern auch mein Heimrennen sein wird.»