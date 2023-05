Inigo Igelesias: Neues Gesicht an der IDM 300-Spitze

Das Team Füsport - RT Motorsports by SKM – Kawasaki will in der IDM Supersport 300 den Meistertitel aus dem Vorjahr verteidigen. Nach dem Ausscheiden von Marvin Siebdrath ist ein Spanier der neue Favorit.

Die Mannschaft um Rob Vennegoor und Frank Krekeler kommt aktuell aus dem Feiern nicht mehr heraus. Erst musste Petr Svoboda einen ausgeben, nachdem er sich nach den Rennen in Assen und Barcelona in der Supersport 300-Weltmeisterschaft die vorläufige Krone als Meisterschaftsführender aufsetzen durfte. Am vergangenen Wochenende auf dem Sachsenring rundete der IDM-Neuzugang Inigo Iglesias die Feierlichkeiten mit der Führung in der IDM Supersport 300 gekonnt ab.

Auch wenn der Spanier beim ersten Rennen am Samstagnachmittag noch die Strafe für einen, das Team fügt in seiner Pressemitteilung das Wörtchen ‚angeblich‘ hinzu, Frühstart in Form einer doppelten Long-Lap aufgebrummt bekam. Doch der Kawasaki-Pilot liess sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen, schnappte sich die Konkurrenz einen nach dem anderen und wurde am Ende noch Vierter.

Die Revanche gab es am Sonntag und Iglesias gönnte sich die 25 Punkte für seinen ersten IDM-Sieg und damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Auch Svoboda erlebte ein starkes Wochenende. Der Tscheche fährt in diesem Jahr, wann immer es möglich ist, sowohl in der IDM als auch in der WM und holte beim ersten IDM-Lauf des Jahres 2023 gleich einen dritten Platz. Am Sonntag rundete er sein erfolgreiches Wochenende mit einem fünften Platz ab und gehört damit laut Teamchef Rob Vennegoor zu den prägenden Fahrern sowohl in der Weltmeisterschaft als auch in der IDM.

«Sowohl in der IDM Supersport 300 als auch in der WorldSSP300 an der Spitze zu stehen, ist etwas, wovon man manchmal träumt, aber wenn es Wirklichkeit wird, ist es etwas ganz Besonderes», freut sich der Teamchef. «Wir werden also alles tun, was wir können, um diese Position zu halten. Ein zusätzlicher Bonus ist, dass am Sonntag alle unsere Fahrer in die Punkteränge fahren konnten. Das zeigt einmal mehr, dass wir für 2023 ein starkes Aufgebot haben, und ich kann die kommenden Rennen kaum erwarten. Vielen Dank an alle Teammitglieder, Sponsoren und Fans für ihre Unterstützung.»

Troy Alberto und Max Zachmann gelang am Sonntag die perfekte Revanche für einen unglücklichen Samstag, an dem beide Fahrer stürzten. In Rennen 2 erreichte Alberto einen vielversprechenden 12. Platz, während Zachmann mit Platz 15 ebenfalls in die Punkteränge fuhr.

Das nächste IDM-Wochenende findet vom 2. bis 4. Juni in Oschersleben in Deutschland statt. Das wird ein arbeitsreiches Wochenende für Füsport - RT Motorsports by SKM - Kawasaki, da am gleichen Wochenende auch die WorldSSP300 in Misano in Italien stattfindet.