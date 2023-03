Schneider und Kahn für Freudenberg in der IDM 2023

Mit Dustin Scheider und Walid Khan gehen 2023 zwei Piloten für das Freudenberg KTM-PALIGO Racing Team an den Start. Die Zusammenarbeit mit den WM-Piloten Dirk Geiger und Lennox Lehmann bleibt eng.

Gemeinsam mit den WM-Piloten Lennox Lehmann und Dirk Geiger geht es für die beiden IDM-Piloten Dustin Schneider (D) und Walid Khan (NL) in den kommenden Tagen zum ersten Test ins spanische Aragon. Mit den beiden IDM-Piloten setzt das Team Freudenberg auf zwei wichtige Eckpfeiler. Walid Khan hat bereits viel Erfahrung und Dustin Schneider ist der nächste Rookie, der in die Talentschmiede der Freudenbergs aufgenommen wurde. Nachwuchsförderung ist immer ein wichtiges Thema für Teamchef Carsten Freudenberg.

Wie in der WM wird auch in der IDM nun die neue KTM RC 390 zum Einsatz kommen, welche in den vergangenen 12 Monaten zu einem Bike für die Rennstrecke entwickelt wurde. Die enge Kooperation zwischen KTM, WP-Suspension und den Freudenbergs hat dabei ein neues Level erfahren, was sich 2023 in der IDM auch optisch widerspiegeln wird. KTM-Orange und das PALIGO-Rot vereinen sich im neuen Design (www.4moto.de) des neuen Bikes für die IDM 2023. «Mike Heider von 4 Moto hat wieder einen fantastischen Job gemacht», lobt Teamchef Carsten Freudenberg.

In Sachen Logistik und Ausstattung des Teams hat man ebenfalls aufgerüstet. Wie in der WM wird in der IDM-Box das KTM-Orange dominieren. Zudem hat man den Fuhrpark um einen LKW aus dem Bestand des WM-Teams von Aki Ajo erweitert, womit dem Start der IDM 2023 nichts mehr im Wege steht.

«Die IDM ist unser zu Hause», betont Freudenberg, «hier haben wir schon viele Erfolge gefeiert und den Grundstein für unser Team gelegt. Es haben sich über die Jahre so viele tolle Freundschaften entwickelt, wir freuen uns in der IDM am Start zu sein. Als wir Dustin und Walid ins Team geholt haben, war mir neben der Nachwuchsförderung auch die Verankerung von Kontinuität und Erfahrung im Team wichtig. Die IDM ist eine professionelle Meisterschaft, junge Talente können sich hier sehr gut entwickeln. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Normann Broy und das gesamte IDM-Team.»

«Wir werden in Aragon die ersten Test-Kilometer mit den neuen Bikes absolvieren», verrät Freudenberg. «Mit Walid haben wir viel Erfahrung an Bord, er ist bei allen Bedingungen schnell und kämpferisch eine Macht. Dustin ist der jüngste Fahrer im Team und gehört zu den besten Nachwuchstalenten in Deutschland. Ich bin mir sicher, dass Dustin Highlights setzen wird. Bis dahin trainieren alle Piloten an ihrer Fitness und absolvieren nächste Woche bei uns in Bischofswerda einen Fitness-Check. Wir überlassen da nichts dem Zufall und bereiten Technik und Piloten bestens auf die Saison vor.»

«Mit KTM sind wir nun auf einem neuen Level der Zusammenarbeit angekommen», fügt Freudenberg noch an, «und haben auch bei unseren eigenen Strukturen und Rahmenbedingungen nochmals deutliche Verbesserungen auf den Weg gebracht, so dass wir unsere beiden Piloten in der IDM bestens unterstützen können. In diesem Zusammenhang ein großes Dankeschön an Geschäftsführer Miron Martin von KTM Deutschland in Ursensollen.»

Ich freue mich sehr, wenn es bald wieder losgeht am Sachsenring! Wir sind Dank KTM, PALIGO und allen anderen Partner und Sponsoren bestens vorbereitet! Vielen Dank dafür.»