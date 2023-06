IDM Oschersleben: Khan (KTM) macht das Doppel

Der Pilot vom Team Freudenberg Walid Khan hatte die perfekte Strategie und schnappte sich Sieg Nummer 2. Zwischendurch ging zwar kurz Khans Airbag auf, aber am Gewinnen hinderte ihn die Extra-Luft nicht.

Kommentiert von Lukas Gajewski und Pro Superstock 1000-Pilot Moritz Jenkner gingen die 28 Nachwuchsfahrer am Sonntag in ihr zweites Rennen. Der IDM-Meister Marvin Siebdraht erwischte keinen so prickelnden Start mit seiner Yamaha, ließ es dafür aber in der ersten Runde ordentlich krachen und reihte sich hinter dem Samstagssieger Walid Khan, dessen KTM-Kollegen Dustin Schneider und Inigo Iglesias ein.

Mit dabei in der Führungsgruppe auch Ferre Fleerackers auf der Kawasaki. Mit einem kleinen Abstand tauchten dann Phillip Tonn und Kas Beekmans auf. Die schnellste Runde drehte in der Anfangsphase Fleerackers mit einer 1:36,508 min und konnte damit auch Siebdrath auf den fünften Platz verweisen. Die Jungs aus der Weltmeisterschaft, die noch beim Auftakt am Sachsenring dabei gewesen waren, fehlten in Oschersleben. Denn stattdessen hatten sie den WM-Lauf im italienischen Misano auf dem Zettel.

Mit Sturz verabschiedete sich Dylan Czarkowski aus dem Geschehen. An der Spitze tat sich unterdessen ausser ein paar Spielereien nicht so wirklich viel. Durch die gelegentlichen Manöver konnte sich keiner der Fahrer von der Konkurrenz absetzen. Siebdrath war augenscheinlich mit weniger Dampf an seiner Yamaha auf der Strecke als die anderen Jungs. Denn Ende der siebten Runde war man vorne an der Spitze nur noch zu dritt.

Schneider hatte die Führung erobert, Iglesias rutschte auf Platz 3 und dazwischen war Khan unterwegs. Mit Fleerackers und Siebdrath ging es erst 1,7 Sekunden weiter. Tendenz steigend. Damit blieben die Top Drei an der Spitze für die letzten Runden unter sich. Iglesias brachte sich mit der schnellsten Rennrunde von 1:35,874 min für die letzten Schritte in Stellung. Alle drei hatten bereits einen IDM-Sieg in der Tasche. Zum zweiten Mal durfte dies nach 13 Runden Khan feiern, der damit nach dem Samstags-Sieg auch am Sonntag 25 Punkte für den Doppelsieg kassierte.

Mit dem blossen Auge war der vermeintliche drei Tausendstel Abstand von Inigo Iglesias gegenüber Dustin Schneider nicht zu sehen. Nach dem Check der Zieleinlauf-Bilder wurde das Ergebnis korrigiert. Platz 2 gehörte damit Schneider, Rang 3 Iglesias.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 2

1. Walid Khan (KTM)

2. Dustin Schneider (KTM)

3. Inigo Iglesias (Kawasaki)

4. Ferre Fleerackers (Kawasaki)

5. Marvin Siebdrath (Yamaha)

6. Phillip Tonn (KTM)

7. Oliver Svendsen (Kawasaki)

8. Kas Beekmans (Yamaha)

9. Máté Számadó (Kawsaki)

10. Thom Molenaar (Kawasaki)

11. Sven Doornenbal (Kawasaki)

12. Max Zachmann (Kawasaki)

13. Senna van den Hoven (Kawasaki)

14. Mitja Borgelt (Yamaha)

15. Korbinian Brandl (KTM)