IDM Oschersleben: KTM-Khan kann’s

Walid Khan schnappte sich nach einer spannenden Schlussphase seinen ersten Sieg der Saison. Hinter ihm verteidigt Inigo Iglesias mit Platz 2 die Gesamtführung. Platz 3 holte sich KTM-Pilot Dustin Schneider.

Viel zu tun gab es am Oschersleben-Samstag für die Jüngsten im IDM-Feld. In der IDM Supersport 300 wurde nach den beiden Qualifyings gleich noch das erste Rennen gestartet.

Von der Pole-Position machte sich Walid Khan vom Team Freudenberg KTM Paligo Racing auf den Weg. Pech im zweiten Quali hatte sein Teamkollege Dustin Schneider, dessen KTM gleich zu Beginn streikte und der Deutsche erst in den letzten drei Trainingsminuten auf die Strecke konnte. Seinen zweiten Startplatz behielt er trotzdem. Neben ihm nahm Titelverteidiger Marvin Siebdrath vom Team Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing Platz. Der Meister hatte seine Zeit zwar noch um eine Zehntel Sekunde verbesserte, doch an Schneider vorbei reichte das nicht. Die zweite Reihe gehörte Inigo Iglesias (Kawasaki), Kas Beekmans (Yamaha) und Thom Molenaar (Kawasaki).

Die Teenies kamen alle ohne Frühstart von ihren Plätzen los und Khan übernahm auch gleich das Kommando. Einen Blitzstart legte der Spanier Inigo Iglesias hin, der als Gesamtführender nach Oschersleben gekommen war. Vorne tummelten sich auch Ferre Fleerackers, Dustin Schneider und Siebdrath, der beim Start ein wenig verloren hatte. Um die erste Lücke im Feld auszumachen, musste man bis jenseits der Punkteränge schauen. Vor allem die Top Neun schienen in der Anfangsphase unzertrennlich.

Ab der fünften Runden erhöhten vor allem die ersten Sechs, angeführt von Khan, die Schlagzahl. «Schon jetzt haben sie ihre Zeiten vom Quali erreicht», kommentierte IDM Superbike-Polesetter Florian Alt im Live-Stream. «Und das mit vollem Tank.» Khan, Iglesias, Fleerackers, Schneider, Siebdrath und Kas Beekmans die Reihenfolge. Alle lieferten Runden-Zeiten von 1:36 min. Für Lucy Michel war da schon wieder Schluss. Die Pilotin war mit technischen Problemen geschlagen.

Auch fünf Runden vor der Zielflagge trennten die ersten Sechs noch nicht mal eine Sekunde. Sie sparten sich die sonst üblichen Überholmanöver und konnten dadurch das Tempo extrem hochhalten. Einer nach dem anderen lieferte persönliche Bestzeiten und schnellste Rennrunden. Turbulenter ging es dann in den letzten Runden zu. Innerhalb von sieben Zehntel rauschte der Sechser-Zug über die Start-Ziel-Geraden.

Die stärksten Nerven bewies am Ende Walid Khan, Platz 2 holte sich Inigo Iglesias und Dustin Schneider schnappte sich mit einer herzhaften letzten Runde den dritten Rang.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 1

1. Walid Khan (KTM)

2. Inigo Iglesias (Kawasaki)

3. Dustin Schneider (KTM)

4. Ferre Fleerackers (Kawasaki)

5. Marvin Siebdrath (Yamaha)

6. Kas Beekmans (Yamaha)

7. Phillip Tonn (KTM)

8. Thom Molenaar (Kawasaki)

9. Sven Doornenbal (Kawasaki)

10. Max Zachmann (Kawasaki)

11. Oliver Svendsen (Kawasaki)

12. Senna van den Hoven (Kawasaki)

13. Mitja Borgelt (Yamaha)

14. Fabio Sarasino (Kawasaki)

15. Dylan Czarkowski (Yamaha)