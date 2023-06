Eng geht’s her bei der IDM Supersport 300-Spitze

Mit seinem Doppelsieg von Oschersleben fehlen Walid Khan noch vier Punkte bis zum Gesamtführenden Inigo Iglesias. Dazwischen ist noch seine Freudenberg-Teamkollege Dustin Schneider dabei.

Das Freudenberg KTM-PALIGO Racing Team hat am vergangenen Wochenende bei zwei spannenden Events hervorragende Leistungen gezeigt. Während die WM-Piloten Lennox Lehmann und Dirk Geiger auf die IDM in Oschersleben verzichteten und in der World Supersport 300 WM im italienischen Misano an den Start gingen, kämpften Dustin Schneider, Walid Khan und Phillip Tonn in Motorsport Arena Oschersleben um die Siege in der IDM.

In der Magdeburger Börde zeigten die KTM-Piloten bereits im Qualifying eine beeindruckende Performance. Walid Khan sicherte sich den ersten Startplatz, gefolgt von seinem Teamkollegen Dustin Schneider. Phillip Tonn erreichte eine solide siebte Position.

Im ersten Rennen lieferten alle drei Fahrer einen perfekten Start ab. Schneider und Khan konnten sich in der Mitte des Rennens mit einigen Konkurrenten an der Spitze behaupten. Am Ende sicherte sich Walid Khan den verdienten ersten Platz und damit seinen ersten Saisonsieg. Schneider erreichte einen starken dritten Platz, während Phillip Tonn den siebten Platz belegte und als bester Verfolgerpilot glänzte.

Auch im zweiten Rennen zeigte das gesamte Team eine großartige Leistung. Schneider und Khan waren erneut in der Spitzengruppe unterwegs, die bis zur Ziellinie kämpfte und die Konkurrenz hinter sich ließ. Walid Khan sicherte sich den ersten Platz und fuhr damit einen beeindruckenden Doppelsieg am Wochenende ein. Dustin Schneider komplettierte das Doppelpodium für das Team mit einem starken zweiten Platz. Phillip Tonn konnte sich erneut steigern und beendete das Rennen auf dem sechsten Platz.

«Ja, WM und IDM parallel ist für uns immer eine Herausforderung», weiß Teamchef Carsten Freudenberg. «Aber wir haben mehr als 25 Teammitglieder, die an so einem Rennwochenende von Technik bis Pressearbeit für unser Team im Einsatz sind. Das macht mich superstolz, dass diese Truppe so eingespielt ist, so dass wir eine Aufteilung in WM und IDM am Wochenende hochprofessionell leisten können. Mit Blick auf die Ergebnisse ist in der IDM ist der Doppelsieg von Walid ein Ausrufezeichen. Auch Dustin und Phillip haben einen großartigen Job erledigt. So darf es gern weitergehen.»