IDM Hockenheim: Walid Kahn holt SSP 300-Sieg

Zum letzten Mal in der Saison 2023 ging es in die Startaufstellung der IDM Supersport 300. Den letzten Sieg des Jahres holte sich Khan vor dem Meister Inigo Iglesias. Podestpremiere für Oliver Svendsen.

Für Inigo Iglesias stand am Sonntag das letzte Rennen in der IDM Supersport 300 an. Nach dem Titelgewinn mit dem Team Füsport RT Motorsports by SMK Kawasaki wird der Spanier in Zukunft sein Talent in der Supersport 300-Weltmeisterschaft unter Beweis stellen. Ein letztes Mal ging das Rennen für ihn von Startplatz 1 los. Walid Khan und Dustin Schneider leisteten ihm in Reihe 1 Gesellschaft. 13 Runden hatte die Nachwuchsklassen vor der Abschlussparty noch auf dem Zettel.

Iglesias konnte als feststehender Meister entspannt ins letzte Rennen gehen und setzte sich nach dem Start auch gleich an die Spitze. Dort war man mit Oliver Svendsen, Walid Khan und Dustin Schneider gleich zu viert unterwegs. Die Verfolger wurden nur knapp dahinter von Phillip Tonn angeführt.

Nach einigen Scharmützeln an der Spitze konnte Iglesias die Chance nutzen und sich ein paar Meter Luft nach hinten verschaffen. Aber Khan und Schneider liessen sich noch nicht so ganz abschütteln, immerhin ging es bei den KTM-Teamkollegen noch um den Vizetitel. In der vierten Runde war Iglesias‘ Vorsprung schon wieder auf 0,562 sec geschrumpft. Dagegen wuchs die Lücke von Tonn zur Führungsgruppe auf 2,680 sec.

Ab Runde 6 waren Iglesias und Khan dann in trauter Zweisamkeit an der Spitze unterwegs. Während sich die beiden einige waren, attackierten sich Svendsen und Schneider desöfteren und verloren so den Kontakt zum Duo. In Runde 8 setzte sich Khan dann in Führung, wurde aber wenige Kurven später wieder von Iglesias geschnappt. Diese Spielchen setzte sich dann auch noch weiter fort. Die Chance für die Verfolger sich wieder ranzurobben. Zu Beginn der neunten Runde war der Abstand schon von zwei auf eine Sekunde geschrumpft.

Iglesias und Khan schenkten sich nichts. Eine lustige Sonntagsfahrt war das eher nicht, denn um jeden Meter wurde erbittert gekämpft. Svendsen schüttelte derweil Schneider ab, für den damit der Traum vom Vizetitel aus eigener Kraft erst einmal ausgeträumt war. An der Spitze hieß es unterdessen zwei Platzwechsel in zwei Kurven. Passend für die letzten drei Runden waren sie an der Spitze wieder zu dritt.

Heiss her ging es in der letzten Runde noch zu. Den Sieg schnappte sich am Ende Walid Khan und damit auch die Vizemeisterschaft. Platz 2 ging an den scheidenden Meister und seinen ersten Podestplatz holte sich als Dritter des Däne Svendsen.

IDM SSP Rennen 2 Ergebnis

1. Walid KHAN (NLD/KTM)

2. Inigo IGLESIAS (ESP/Kawasaki)

3. Oliver SVENDSEN (DNK/Kawasaki)

4. Dustin SCHNEIDER (DEU/KTM)

5. Phillip TONN (DEU/KTM)

6. Ferre FLEERACKERS (BEL/Kawasaki)

7. Dylan CZARKOWSKI (NLD/Yamaha)

8. Max ZACHMANN (DEU/Kawasaki)

9. Sven DOORNENBAL (NLD/Kawasaki)

10. Thije LIGTERMOED (NLD/Yamaha)