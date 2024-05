IDM Supersport 300: Die überschaubaren Zehn

Die zehn Jungs werden sich auch in der IDM Supersport 300-Saison 2024 nicht lumpen lassen und knackige Rennen mit unzähligen Überholmanövern bieten. Doch in Zukunft muss mehr getan werden.

Nach dem Ausstieg der deutsch-niederländischen Kawasaki-Truppe ist eine Lücke im Feld der IDM Supersport 300 entstanden, das für die Saison 2024 noch nicht geschlossen werden konnte. Gerade mal zehn Nachwuchsfahrer stehen beim IDM Auftakt am Sachsenring in der Startaufstellung. Mit Korbinian Brandl und Phillip Tonn finden sich nur zwei Deutsche in der Liste.

Mit vier Fahrern stellt das Freudenberg KTM Paligo Team fast die Hälfte des Feldes und schickt dafür auch seine WM-Piloten auf die Strecke. Ansonsten ist das Engagement überschaubar und basiert beim Blick auf die Teamnamen häufig auf privatem Einsatz. Da sind wohl im Laufe der Saison in den Chefetagen ein paar Fragen fällig, wie man dem doch etwas magerem IDM Supersport 300-Feld einen dringend nötigen Booster verschaffen kann.

«In unserer kleinsten Klasse, der Supersport 300, verzeichnen wir in diesem Jahr schmerzliche Einbußen», gesteht Serienmanager Normann Broy auf idm.de und fährt fort: «2017 haben wir die Klasse neu eingeführt. Der Start war zäh, aber die Teilnehmerzahlen sind innerhalb von drei Jahren nach oben geschossen, sodass wir in der Rekord-Saison 2019 insgesamt 37 permanente Starter hatten, zuzüglich der jeweiligen Gastfahrer auf den einzelnen Strecken. Einige von ihnen haben den Sprung von der IDM in die Weltmeisterschaft geschafft und sich auch dort erfolgreich geschlagen, siehe Lennox Lehmann, Dirk Geiger, Inigo Iglesias. Für diese Jungs und viele andere haben wir wertvolle Basisarbeit geleistet. In diesem Jahr haben allerdings ungewöhnlich viele Talente die Klasse verlassen, sind in die WM oder höhere IDM-Klassen aufgestiegen. Zusätzlich ist mit dem KTM Junior Cup powered by ADAC eine Klasse hinzugekommen, welche die Fahrer aus den kleinen Nachwuchsklassen an die IDM heranführt. Diese sind in den Vorjahren direkt in die Supersport 300-Klasse gegangen. Dieser Zwischenschritt ist notwendig und wichtig, führt aber auch zu einem kleineren Starterfeld in der Supersport 300. Es ist eine tolle Entwicklung, dass mehr und mehr auf die Nachwuchsklassen gebaut wird, aber es braucht auch Zeit, diese wieder mit Talenten zu füllen. Das ist eine mittelfristige Aufgabe, an der wir gemeinsam mit dem ADAC arbeiten.»

IDM Supersport 300 2024

#11 Molenaar Racing – Senna van den Hoven (NL)

#17 Freudenberg KTM Paligo – Ruben Bijman (NL)

#23 Racing DC – Dylan Czarkowski (NL)

#46 Henriksen Racing – Ty Henriksen (N)

#48 Tägtlund Motorsport – Emil Tägtlund (S)

#49 RBR Racing – Korbinian Brandl (D)

#66 Freudenberg KTM Paligo – Phillip Tonn (D)

#69 Freudenberg KTM Paligo – Oliver Svendsen (N)

#91 Blau Power Bikes – Niklas Böhlen (CH)

#99 Freudenberg KTM Paligo – Fabio Sarasino (CH)