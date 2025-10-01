Familie Kofler kassiert den IDM Supersport-Titel

Beim IDM-Finale auf dem Hockenheimring holte sich der Yamaha-Mann mir einem Sieg und einem dritten Rang erneut den Titel in der IDM Supersport. Bruder Maximilian blieb bei einem Horror-Crash unverletzt.

Den fünften Saisonsieg für Andreas Kofler brachte das erste Rennen beim letzten Stopp der IDM Supersport Hockenheim. Der 21-Jährige aus Attnang-Puchheim konnte damit seinen Vorsprung in der Meisterschaft auf seinen schärfsten Verfolger, den Deutschen Dirk Geiger, der Zweiter wurde, weiter ausbauen. Zum erneuten Titelgewinn würde ihm am Sonntag ein neunter Rang. «Das ganze Wochenende lief sehr gut, auch wenn ich mit dem Sturz im Qualifying eine Schrecksekunde dabeihatte. Das Rennen war aber wieder ganz souverän vom Anfang an bis zum Ende», erzählte der Oberösterreicher vom Team Yamalube Motorsport Kofler. Von Beginn an führte der souveräne Pole-Setter das Rennen an, ließ sich den Sieg auch in der letzten Runde nicht mehr nehmen.

«Das war wieder ein wichtiger Schritt in Richtung der Titelverteidigung. Morgen braucht es noch ein konzentriertes Rennen und dann sollte alles fixiert sein», gab er sich sehr optimistisch vor dem letzten Lauf am Sonntag. Und das zurecht, wie sich am Sonntag herausstellen sollte.

Zum zweiten Mal in Folge ging der Titel in der IDM Supersport an den Oberösterreicher Andreas Kofler. Dem 21-Jährigen vom Team Yamalube Motorsport Kofler reichte am Sonntag ein dritter Rang zum Gesamtsieg. «Es war ein hartes und wirklich schwieriges Jahr», resümierte Kofler, der am Ende elf Zähler mehr sammeln konnte als sein schärfster Kontrahent Dirk Geiger. «Wir haben uns auf einem extrem hohen Niveau gematcht heuer, so schnell war diese Klasse noch nie in der Geschichte», erzählte der Österreicher weiter.

Fünf der 14 Rennen konnte er gewinnen, die letzten neun Rennen war er durchgehend in den Top Drei zu finden. «Die Erleichterung nach dem Titelgewinn ist groß. Ich habe ein so tolles Team hinter mir, viele investieren ihre Freizeit dafür und sind mit ganzem Herzen dabei. Da freut es mich, dass ich ihnen mit dem Titel was zurückgeben kann», bedankte er sich bei seinem Team und auch bei seiner Familie. Gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder gründete er Yamalube Motorsport Kofler, holte im ersten Jahr den Titel und verteidigte diesen nun erfolgreich. «Es basiert eigentlich voll auf unserer Familie. Ohne sie würde ich nicht hier stehen. Alles, was ich erreicht habe, habe ich mit ihnen und durch sie geschafft», erklärte er abschließend.

Punktestand IDM Supersport 2025

1. 259 Punkte Andreas Kofler (A/Yamaha)

2. 248 Punkte Dirk Geiger (D/Honda)

3. 158 Punkte Daniel Blin (PL/Ducati)

4. 187 Punkte Luca De Vleeschauwer (B/Ducati)

5. 149 Punkte Stepan Zuda (CZ/Yamaha)

6. 139 Punkte Marcel Brenner (CH/Ducati)

7. 137 Punkte Marvin Siebdrath (D/Yamaha)

8. 113 Punkte Lennox Lehmann (D/Yamaha)

9. 86 Punkte Filip Feigl (CZ/Triumph)

10. 70 Punkte Julius Caesar Rörig (D), Honda

11. 66 Punkte Melvin van der Voort (NL/Ducati)

12. 61 Punkte Luca Göttlicher (D/Kawasaki)

13. 49 Punkte Ruben Bijman (NL/Honda)

14. 41 Punkte Richard Irmscher (D/Honda)

15. 41 Punkte Dylan Czarkowski (NL/Yamaha)

16. 36 Punkte Till Benedikt Belczykowski (D/MV Agusta)

17. 20 Punkte Jonas Kocourek (CZ/Ducati)

18. 19 Punkte Marvin Kreimes (D/Ducati)

19. 17 Punkte Thomas Eder (D/Ducati)

20. 12 Punkte Inigo Iglesias (E/Triumph)

21. 11 Punkte Valentino Herrlich (D/Kawasaki)

22. 5 Punkte Luca Hailfinger (D/Ducati)