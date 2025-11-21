Dylan Czarkowski: IDM-Karriere-Ende mit 19

Der Niederländer aus dem Team SWPN hat sich in der IDM Supersport gut entwickelt. Doch jetzt hat der Teenager eine weitreichende Entscheidung getroffen. Er hört auf mit dem Racing.

Den IDM-Fans ist Dylan Czarkowski vor allem aus der IDM Supersport 300 des Vorjahres bekannt. Da hatte der Niederländer in den Rennen mit seiner im Familien-Team aufgebauten Yamaha der KTM-Armada aus dem Team Freudenberg immer derart Paroli geboten, dass es einem gelegentlich angst und bange werden konnte. Im Vorjahr dann der Aufstieg in die IDM Supersport, wo er neben Superbike-Pilot Twan Smits eine gute Performance abliefert.

Doch jetzt ist Schluss mit Racing. «Ich habe beschlossen, meine Karriere zu beenden», so die Überschrift seines Abschieds. «Wenn ich den Motorsport realistisch betrachte, sehe ich zu wenig Möglichkeiten, langfristig etwas aufzubauen. Ich möchte meine Chancen verbessern. Dies durch weiteres Studium, unternehmerisches Handeln und das Sammeln von Berufserfahrung.»

«Dies lässt sich nicht mit dem Motorsport vereinbare», stellt er nüchtern fest. «Außerdem ist es aus finanzieller Sicht sehr schwierig, die nächsten Schritte zu realisieren. Ich entscheide mich bewusst dafür, den finanziellen Schwierigkeiten zuvorzukommen. Ich weiß, dass ich vor dem Höhepunkt meiner Karriere aufhöre. Tatsache ist, dass es außerhalb des Motorsports viel mehr zu erreichen gibt. Das motiviert mich enorm für meine Entscheidung.»

«Ich schließe eine sehr schöne Zeit ab und freue mich auf die Zukunft», meint er abschließend. «Ich bin dankbar für die schönen Jahre, die ich hatte.»