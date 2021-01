24h Daytona: Roar-Test mit 50 Autos stark besetzt 14.01.2021 - 06:52 Von Oliver Müller

IMSA © LAT Boxenstopp aus 2020: Bei den 24h Daytona 2021 wird nur ein Mazda DPi teilnehmen

Beim Roar before the 24 werden satte 50 Fahrzeuge mit dabei sein. In der Top-Klasse DPi sind es jedoch lediglich sieben Prototypen. Erstmals gibt es dabei auch ein Qualifikationsrennen über 100 Minuten.