12h Sebring 2021: Die Action im Fernsehen und Stream

Die 12 Stunden von Sebring sind einer der größten Langstrecken-Klassiker der Welt. Auch die diesjährige Ausgabe des Rennens kann vom heimischen Bildschirm aus angeschaut werden. Das sind die Möglichkeiten dafür.

Es ist soweit: Am heutigen Samstag (20. März) begeht die amerikanische IMSA-Serie bereits ihr zweites Rennen in der Saison 2021. Nach den 24h von Daytona im Januar steht mit den 12h von Sebring bereits der nächste Klassiker an. 37 Fahrzeuge wurden für das Rennen in Florida eingeschrieben. Von der Pole-Position startet ein Cadillac DPi. Auch Mazda und Acura sind in der DPi-Klasse unterwegs.

Natürlich sollte man sich auch in diesem Jahr die 12 Stunden von Sebring nicht entgehen lassen. Start ist am heutigen Samstag gegen 10:10 Uhr (Eastern Time), was 15:10 Uhr MEZ entspricht. Das Rennen wird sogar auch im Fernsehen gezeigt. Der Pay-TV-Sender Motorvision TV plant ab 15:00 Uhr eine Live-Übertragung, die sich sogar über das gesamte Rennen erstrecken soll.

Das Rennen in Sebring wird in vielen Ländern außerhalb Nordamerikas auch per Stream auf der offiziellen Website der IMSA-Serie übertragen. Hierfür gibt es auf der Website einen eigenen Bereich, der sich IMSA.TV nennt. Die Übertragung auf IMSA.TV ist aber in englischer Sprache.

Wer keine Bilder möchte, aber über Audio dem Sebring-Genuss frönen möchte, dem sei IMSA-Radio ans Herz gelegt. Auch bei der Radio-Übertragung (ebenfalls in englischer Sprache) kommen immer wieder einzelne Insider aus der Szene zu Wort. Darüber hinaus macht es Sinn, auch das sogenannte Live-Timing im Blick zu behalten. Dort werden immer die aktuellen Rundenzeiten sowie die Platzierungen in den einzelnen Klassen angezeigt. Das offizielle Timing&Scoring der IMSA-Serie ist an dieser Stelle zu finden.

Wer bei den startenden 37 Fahrzeugen nicht den Überblick verlieren will, kann sich den sogenannten Spotter-Guide beiseite nehmen. Dieser gibt Aufschluss über die Lackierungen der Wagen, die Piloten, die Startnummern und vieles mehr. Selbst die Profis haben den Spotter-Guide immer zur Hand.