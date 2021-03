Die Motorsport-Welt trauert um Sabine Schmitz. Sie ist im Alter von 51 Jahren an einem Krebsleiden verstorben. Schmitz galt als eine Ikone des Motorsports und war vor allem von der Nordschleife des Nürburgrings bekannt.

Das Frikadelli Racing Team von Klaus Abbelen hat eben eine traurige Nachricht mitgeteilt. Am gestrigen Dienstag ist Sabine Schmitz im Alter von 51 Jahren verstorben. Schmitz hat ihren tapferen Kampf gegen den Krebs verloren. Ihr Lebenspartner Klaus Abbelen, Verwandte, Freunde und natürlich die gesamte Motorsport-Welt trauern um den Verlust.

Schmitz wuchs in direkter Nähe der Nordschleife auf. Erste Erfolge im Motorsport hatte sie Anfang der 1990er Jahre als Sabine Reck. 1996 und 1997 gewann sie beispielsweise das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring in einem BMW M3 E36. 1998 holte sie den Titel in der VLN.

Schmitz wurde zudem auch durch ihre Fahrten mit dem Ringtaxi bekannt. Wegen ihrer großen Erfahrung auf der schönsten Rennstrecke der Welt wurde sie auch als 'Nordschleifen-Queen' tituliert. Neben dem Motorsport hatte sie vor allem Spaß am Westernreiten. Darüber hinaus besaß Schmitz auch einen Pilotenschein für Hubschrauber. Schmitz agierte zudem als Moderatorin für diverse Fernsehsendungen.

Schmitz kämpfte bereits 2017 gegen den Krebs. Seitdem legte sie immer wieder Rennpausen ein und startete nur noch selten auf der Nordschleife. SPEEDWEEK.com kondoliert und entbietet ein herzliches Beileid.