Land startet mit Mies und Feller im ADAC GT Masters

So soll der Audi R8 LMS von Montaplast by Land-Motorsport aussehen

Der Rennstall aus dem Westerwald hat das Design des ersten von zwei Audi R8 LMS für das ADAC GT Masters präsentiert. Christopher Mies und Ricardo Feller werden den Wagen in der Deutschen GT-Meisterschaft pilotieren.

Zu dem ohnehin schon starken Feld im ADAC GT Masters gesellt sich 2021 auch wieder Montaplast by Land-Motorsport. Der Rennstall setzt erneut zwei Audi R8 LMS in der Serie ein. Das ADAC GT Masters erhielt vom DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) für 2021 bekanntlich das Prädikat 'Deutsche GT-Meisterschaft'. Es werden rund 30 GT3-Fahrzeuge erwartet.

Montaplast by Land-Motorsport hat nun das Design des Audi R8 LMS gezeigt. Die Hauptfarben sind Blau und Weis. Aber auch Rot und Grün sind vertreten. Zuletzt hatten die Boliden der Westerwälder mehr Grün-Anteile in der Optik gehabt. Rot und Blau spielten aber auch immer schon eine bedeutende Rolle in der Historie des Teams.

Auch die ersten beiden Piloten stehen nun fest. Dabei handelt es sich um Christopher Mies und Ricardo Feller. Audi-Sport-Fahrer Mies ist seit dem Einstieg des Rennstalls ins ADAC GT Masters im Jahr 2016 fester Bestandteil von Land-Motorsport. Gleich im ersten Jahr fuhr er zum Titelgewinn, inzwischen bestreitet er bereits seine sechste Saison für die Mannschaft von Wolfgang Land. «Ich denke, wir sind bestens vorbereitet. Die letzten Jahre hatten es in sich und haben gezeigt, wie hart umkämpft das ADAC GT Masters ist. Ein starker Teamkollege ist da extrem wichtig», blickt Mies voraus.

Ricardo Feller debütierte 2017 im ADAC GT Masters und kehrt nach einem Jahr zu Montaplast by Land-Motorsport zurück. Mit dem Team aus Niederdreisbach absolvierte er 2019 seine bisher erfolgreichste Saison: Der Schweizer gewann ein Rennen, holte zwei Podestplätze und beendete das Jahr als Gesamtfünfter.

«Wir haben ein schlagkräftiges Duo, mit dem wir auch in diesem Jahr um Spitzenplätze kämpfen können», so Teammanager Christian Land. «Beide Fahrer haben ihr Können schon oft unter Beweis gestellt und kennen die Serie bestens. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass Chris und Ricardo gut miteinander harmonieren. Entsprechend selbstbewusst können wir an den Start gehen.»

Wer den zweiten Audi R8 LMS von Montaplast by Land-Motorsport pilotiert, wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Saisonstart im ADAC GT Masters ist vom 14. bis 16. Mai in Oschersleben.