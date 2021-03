Mercedes-AMG strukturiert Motorsport-Bereich neu

Mercedes-AMG bündelt seine Motorsport-Engagements. Christoph Sagemüller wird Leiter von Mercedes-AMG Motorsport. Enge Verzahnung aller Motorsport-Aktivitäten auf strategischer und operativer Ebene.

Mit prestigeträchtigen Meisterschaftstiteln und weltweiten Rennsiegen zählt Mercedes-AMG zu den führenden Herstellern im internationalen Motorsport. Die erfolgreichen Aktivitäten auf der Rennstrecke werden nun noch enger miteinander verzahnt: Mercedes-AMG Motorsport bündelt und intensiviert das Engagement im internationalen GT-Sport und plant eine noch engere Zusammenarbeit mit dem in Brackley, England, beheimateten Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

Christoph Sagemüller wird als neuer Leiter von Mercedes-AMG Motorsport die übergreifende Verantwortung übernehmen und somit auch die Schnittstelle zu den Marketing- und kommerziellen Aktivitäten des Formel 1-Teams bilden. In enger Zusammenarbeit mit Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Customer Racing, soll unter anderem das erfolgreiche Kundensportprogramm im GT3- und GT4-Segment weiter ausgebaut werden. Ebenso geht die Neustrukturierung einher mit einer stärkeren Einbindung des wachsenden e-Sport Sektors sowie intensiveren Racetrack-Angeboten im Rahmen der AMG Driving Academy.

Der 33-jährige Sagemüller ist seit 2011 im Unternehmen tätig und verantwortete unter anderem bereits seit mehreren Jahren das Marketing des 2010 begonnenen und erfolgreich ausgebauten GT-Kundensportprogramms.

Mit der Neustrukturierung wachsen Mercedes-AMG Customer Racing und das Mercedes-AMG Petronas F1 Team noch enger zusammen. Neben der Stärkung der einzelnen Abteilungen ist damit auch ein klares Bekenntnis von Mercedes-AMG zu seinen im Motorsport liegenden Wurzeln verbunden. Die internen Strukturen des Formel 1-Teams bleiben dadurch unberührt. In Affalterbach jedoch werden die Aktivitäten vor allem auch im Bereich Marketing erweitert.

Mit Stefan Wendl als Leiter Mercedes-AMG Customer Racing ist es das erklärte Ziel, das weltweit erfolgreiche Kundensportprogramm weiter auszubauen. Das Customer Racing Programm von Mercedes-AMG gehört heute zu den größten und erfolgreichsten Angeboten am Markt – mehr als 200 Kundenteams fuhren innerhalb einer Dekade zu über 900 Klassensiegen und 200 Meisterschaften. Mit dem Mercedes-AMG GT3 und dem Mercedes-AMG GT4, die ihre Wettbewerbsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, gilt es nun auch in Zukunft, den Führungsanspruch der Performance- und Sportwagenmarke aus Affalterbach im globalen GT-Bereich weiter zu festigen und auszubauen.

Die Vorbereitungen für die anstehende Saison laufen bereits auf Hochtouren. 2021 gehen erneut zahlreiche Mercedes-AMG Customer Racing Teams bei Rennen und Serien von internationalem Format an den Start; einige davon treten bei ausgewählten Events zudem erneut als Performance Teams mit erweiterter Unterstützung durch Mercedes-AMG Motorsport an.

Den Anfang im Rennkalender macht die Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) mit ihrer Auftaktveranstaltung am 27. März, drei Wochen später startet die GT World Challenge Europe im italienischen Monza (16.-18. April). Darüber hinaus liegt ein weiterer Fokus des Kundensportprogramms auf der Intercontinental GT Challenge (IGTC), die mit den traditionsreichen Total 24 Hours of Spa (29. Juli – 1. August) beginnt. Auch im ADAC GT Masters werden starke Teams und Fahrer mit dem Mercedes-AMG GT3 auf Titeljagd gehen. Gleiches gilt für die DTM, die ab dieser Saison nach GT3-Reglement ausgetragen wird. In der legendären Tourenwagen-Serie kann AMG auf eine siegreiche Tradition zurückblicken.