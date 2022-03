12h Sebring: Neel Jani fährt 2022 den Cadillac DPi

Der stets schnelle Schweizer sitzt beim zweiten Saisonlauf 2022 der amerikanischen IMSA-Serie im Cadillac DPi von Chip Ganassi Racing. Er ersetzt Kevin Magnussen, der kurzfristig in die Formel 1 wechselte.

Chip Ganassi Racing hat sich kurzfristig die Dienste von Neel Jani gesichert. Der Schweizer wird einen der beiden Cadillac DPi des Traditionsrennstalls bei den 12h Sebring (19. März 2022) pilotieren. Seine beiden Teamkollegen sind Earl Bamber und Alex Lynn. Ursprünglich war Kevin Magnussen als dritter Pilot neben Bamber und Lynn vorgesehen. Doch der Däne wechselte bekanntlich in die Formel 1 zu Haas.

«Ich habe das Glück, die Gelegenheit zu bekommen, mit einem renommierten Team wie Chip Ganassi Racing zu fahren, wenn ich zu den 12h von Sebring - einer meiner Lieblingsstrecken und -rennen - zurückkehre», so Jani. «Ich freue mich darauf, mit Alex Lynn zusammenzuarbeiten und mit Earl Bamber, einem bekannten Gesicht, unterwegs zu sein.»

Jani hat insbesondere im Prototypen-Sport auf sich aufmerksam gemacht. Er gehörte zum Werksaufgebot von Porsche als die Schwaben 2014 in die LMP1-Klasse einstiegen. 2016 holte er sowohl den Sieg bei den 24h Le Mans als auch den WM-Titel in der FIA WEC. Auch für Rebellion Racing war er in der WEC im LMP1 schon diverse Male unterwegs. Für den schweizerischen Rennstall nahm er 2011, 2012, 2013 und 2017 zudem bereits an den 12h Sebring teil.

Ende 2020 trat er im Werks-Porsche 911 RSR in Sebring an und absolvierte im GTE-Renner auch die komplette WEC-Saison 2021. Nun ist er zurück im Prototypen-Sport. «Wir freuen uns sehr, dass Neel Jani ein fester Bestandteil unseres Cadillac-Teams sein wird», meint Mike Hull (Geschäftsführer von Chip Ganassi Racing). «Seine Fähigkeit, als Teamkollege auf der höchsten globalen Ebene des Langstrecken-Sportwagenrennsports zu gewinnen, wird durch seine selbstlose Denkweise bewiesen.»