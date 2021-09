IRRC Supersport: Pierre Yvan Bian vor Gesamtsieg 06.09.2021 - 07:57 Von Helmut Ohner

© Neidhardt In Hengelo war Pierre Yves Bian eine Klasse für sich

Mit Riesenschritten stürmt Pierre Yves Bian dem Gesamtsieg in der IRRC Supersport entgegen. In Hengelo gewann der Franzose beide Rennen und liegt vor dem Finale in Frohburg x Punkte vor seinem ersten Verfolger.