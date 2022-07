Imatra: Frustrierendes Wochenende für Michael Dunlop 04.07.2022 - 14:30 Von Helmut Ohner

© Houlihan Der Frust ist Michael Dunlop deutlich anzusehen

Mit einem Sieg in Imatra wollte Michael Dunlop in die Fußstapfen seines berühmten Onkels Joey treten, doch das Vorhaben ging gründlich schief. Technische Probleme vereitelten in drei Rennen eine Zielankunft.