Fällt Vorentscheidung zugunsten von Lukas Maurer?

Patrick Hoff (24) - hier vor Nico Müller - liegt in der IRRC Superbike an der zweiten Stelle

Mit den Rennen in Chimay (Belgien) geht am kommenden Wochenende die International Road Racing Championship in die zweite Saisonhälfte. Bei den Superbikes könnte es zu einer Vorentscheidung kommen.

Sechs von zwölf Schlachten der International Road Racing Championship (IRRC) 2023 sind geschlagen. Am kommenden Wochenende (22. und 23. Juli) beginnt in Chimay die zweite Saisonhälfte. Seit 1926 werden auf der belgischen Traditionsrennstrecke bereits Rennen veranstaltet. Ursprünglich über zehn Kilometer lang wurde der Kurs in mehreren Schritten auf die nunmehr 4,420 Kilometer lange Variante verkürzt.

In der Superbike-Klasse könnte es bereits zu einer Vorentscheidung im Kampf um die Meisterkrone kommen. Der Schweizer Lukas Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS) konnte im finnischen Imatra mit dem zweiten Punktemaximum nach Hengelo (Niederlande) seinen Vorsprung in der Zwischenwertung auf komfortable 48 Zähler ausbauen.

An der zweiten Stelle folgt der Deutsche Patrick Hoff (Neumann Racing), der bei seinem Heimrennen in Schleiz alle IRRC-Konkurrenten hinter sich lassen konnte. Nur fünf Punkte dahinter lauert sein Landsmann Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) auf die Chance, den Ausgang der Meisterschaft doch noch in seine Richtung zu drehen.

Auch Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel) – er liegt in der Zwischenwertung hinter dem tödlich verunglückten Joey den Besten an der fünften Stelle – darf sich durchaus berechtigte Hoffnungen auf einen Platz an der Sonne machen. Der Deutsche konnte sich in Imatra bestens in Szene setzen und heimste 40 Punkte ein.

Lediglich 15 Punkte trennen in der Supersport-Kategorie die ersten beiden Fahrer an der Spitze der Wertung. In Imatra musste der junge Niederländer Jorn Hamberg im zweiten Rennen seine erste Niederlage in dieser Saison einstecken, nachdem er im ersten Lauf nach einem Sturz erst gar nicht am Rennen teilnehmen konnte. Der tschechische Titelverteidiger Marek Červený gewann zwar Lauf 2, schied allerdings im ersten Rennen aus.

An der dritten Stelle der Meisterschaft liegt der beste deutschsprachige Fahrer Sebastian Frotscher (Team Schleizer Dreieck). Der Vorsprung des Deutschen auf den Niederländer Ilja Caljouw beträgt aber nur überschaubare 2,5 Zähler. Auch der Finne Anssi Koski und der Deutsche Rico Vetter (VRP Vetter Racing Performance) liegen nicht weit zurück. Nach Chimay könnte die Punktetabelle bereits wieder auf den Kopf gestellt sein.

Zwischenstand IRRC Superbike (nach 6 von 12 Rennen)

1. Lukas Maurer (CH), 140 Punkte. 2. Patrick Hoff (D), 92. 3. Didier Grams (D), 87. 4. Joey den Besten † (NL), 64. 5. Nico Müller (D), 58. 6. Markus Karlsson (S), 57. 7. Vincent Lonbois (B), 53. 8. Luca Gottardi (I), 52. 9. Johannes Schwimmbeck (D), 40. 10. Laurent Hoffmann (B), 44. Ferner: 12. Florian Astner (A), 19. 15. Marcel Elsner (D), 12. 17. Olivier Lupberger (CH), 10. 18. Dirk Walter (D), 6. 21. Reinhard Strack (D), 4. 25. Rene Grundei (D), 1.

Zwischenstand IRRC Supersport (nach 6 von 12 Rennen)

1. Jorn Hamberg (NL), 120 Punkte. 2. Marek Červený (CZ), 105. 3. Sebastian Frotscher (D), 65. 4. Ilja Caljouw (NL), 62,5. 5. Anssi Koski (FIN), 61 6. Rico Vetter (D), 54. 7. Thomas Wendel (D), 42. 8. Romain Cleaz-Savoyen (F), 39,5. 9. Andreas Jochum (D), 25,5. 10. Gary Johnson (GB) und Petr Najman (CZ), beide 24. Ferner: 13. Mauro Poncini (CH), 20,5. 15. Matthieu Pauchard (CH), 17.