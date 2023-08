Marek Červený siegt, Wolfgang Schuster auf Platz 5

Mit einem Sieg des tschechischen Titelverteidigers Marek Červený endet in Hořice der erste Lauf der IRRC Supersport. Der deutsche Gastfahrer Wolfgang Schuster meldet sich mit einem fünften Platz zurück.

Das Duell in der International Road Racing Championship Supersport geht auch in Hořice weiter. Schon im Training sicherten sich die beiden Titelanwärter Jorn Hamberg (Performance Racing Achterhoek) und Marek Červený (WRP Wepol Racing Parts) die besten Startplätze, wobei der Niederländer den tschechischen Titelverteidiger hinter sich lassen konnte. Der wiedergenesene Tscheche Petr Najman komplettierte die erste Startreihe.

Aus deutschsprachiger Sicht konnte sich in den beiden Qualifyings der deutsche Gastfahrer Wolfgang Schuster (Schuster Road Racing) als Fünftschnellster am besten in Szene setzen. Seine Landsleute Sebastian Frotscher (Team Schleizer Dreieck), Rico Vetter (VRP Vetter Racing Performance) und Thomas Wendel (2WAM.de Racing) gehen von den Startplätzen 11, 12 bzw. 16 ins über zehn Runden führende Rennen.

Den Sprint zur ersten Kurve entscheidet Červený für sich. Dahinter reihen sich Hamberg und Najman (Festa-Laserscanning Europe by PSB) ein. Während des gesamten Rennens gab der erfahrene Tscheche das Tempo vor, hart bedrängt vom jungen Niederländer, der nicht lockerließ und im Windschatten auf einen Fehler seines Kontrahenten wartete. Najman folgte vor Schuster an der dritten Stelle.

In der siebenten Runde schaffte es Hamberg, sich an die erste Stelle zu setzen. Die Führung konnte er aber nur wenige Kurven verteidigen, dann holte sich Červený die erste Position zurück, die er bis ins Ziel nicht mehr aus der Hand gab. Platz 3 ging an Najman. Noch in der letzten Runden verlor Schuster den vierten Platz an Lokalmatador Michal Dokoupil.

Nicht nur der Kampf um den Sieg verlief spannend, auch auf den hinteren Rängen wurde bis zum Zielstrich um die Positionen gekämpft. Auf den Plätzen 10 bis 12 überquerten der Schweizer Mauro Poncini sowie Vetter und Frotscher die Ziellinie, wobei Frotscher bis zwei Runden vor Schluss sogar die achte Stelle behaupten konnte.

IRRC Supersport, Hořice

Ergebnis Rennen 1

1. Marek Červený (CZ), Triumph, 10 Runden. 2. Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 0,066 sec zur. 3. Petr Najman (CZ), Yamaha, +22,993 sec. 4. Michal Dokoupil (CZ)*, Yamaha. 5. Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha. 6. Karel Brandtner (CZ)*, Yamaha. 7. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 8. Romain Cleaz-Savoyen (F), Kawasaki. 9. Kamil Holan (CZ)*, Yamaha. 10. Mauro Poncini (CH), Yamaha. Ferner: 11. Rico Vetter (D), Kawasaki. 12. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 18. Thomas Wendel (D), Yamaha. 20. Robert Rohde (D)*, Honda. 23. Tobias Grünzinger (D)*, Yamaha.

*Gastfahrer (keine Punkte)