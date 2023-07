Didier Grams: Dank Kollegen noch Chancen auf Titel

Der Deutsche Didier Grams ist der erfolgreichste Fahrer in der International Road Racing Championship. Dass er dieses Jahr überhaupt noch Chancen auf den Titel hat, verdankt der Sachse einigen Rennfahrerkollegen.

Fünfmal gewann Didier Grams die Gesamtwertung der International Road Racing Championship (IRRC) der Superbike-Klasse. Je dreimal schloss er die seit 2010 ausgetragene und bei den Aktiven äußerst beliebten Meisterschaft an der zweiten bzw. dritten Stelle ab. Der 40-jährige Deutsche aus Sachsen ist damit der mit Abstand erfolgreichste Rennfahrer in der IRRC.

Auch dieses Jahr mischt der BMW-Pilot wieder munter an der Spitze mit. Nach sechs von zwölf Läufen liegt Grams als Drittplatzierter 53 Zähler hinter dem Schweizer Lukas Maurer. Zu seinem Landsmann Patrick Hoff fehlen ihm fünf Punkte. Am kommenden Wochenende soll im belgischen Chimay die Meisterschaft doch noch in seine Richtung gedreht werden.

Dabei muss der Dachdecker aus Limbach-Oberfrohna von Glück sprechen, dass er überhaupt noch die theoretische Chance auf seinen sechsten Titelgewinn hat. Bei der letzten Veranstaltung im finnischen Imatra konnte er sich nicht qualifizieren und wäre eigentlich dazu verdammt gewesen, seinen Kollegen vom Streckenrand untätig zuzuschauen.

«Didier hatte in der ersten Runde des ersten Qualifikationstrainings einen Motorschaden», erzählte Jens Grams vom Pech seines Sohnes. «Wir haben in zweieinhalb Stunden das Aggregat gewechselt und waren rechtzeitig zum zweiten Zeittraining fertig. Weil die Strecke allerdings nass war, hat die zweitschnellste Zeit nicht gereicht, um sich zu qualifizieren.»

Grams blieb für beide Läufe auf dem ehemaligen Grand-Prix-Kurs in der unmittelbaren Nähe der finnisch-russischen Grenze nur die Hoffnung, dass sich einige Fahrer abmelden, um doch noch in die Startaufstellung zu rutschen.

«Einige Rennfahrerkollegen mussten tatsächlich auf ihre Starts verzichten, weil sie entweder im Training gestürzt waren oder technische Probleme hatten. Didier durfte beide Male sein Rennen von der letzten Startposition in Angriff nehmen. Als drittbester bzw. fünftbester Pilot der IRRC hat er noch das Beste aus der schwierigen Situation herausgeholt.»

Mit dem Wissen, dass ihm die Rennstrecke in Chimay liegt, geht es für den 40-Jährigen und sein Team in wenigen Tagen Richtung Belgien. «Das Motorrad ist wieder bestens vorbereitet und einsatzbereit. Wir werden sehen, ob Didier mit seinen Gegnern mithalten kann oder ob er mit dem Standardmotor nicht auf verlorenem Posten steht.»

Zwischenstand IRRC Superbike (nach 6 von 12 Rennen)

1. Lukas Maurer (CH), 140 Punkte. 2. Patrick Hoff (D), 92. 3. Didier Grams (D), 87. 4. Joey den Besten † (NL), 64. 5. Nico Müller (D), 58. 6. Markus Karlsson (S), 57. 7. Vincent Lonbois (B), 53. 8. Luca Gottardi (I), 52. 9. Johannes Schwimmbeck (D), 40. 10. Laurent Hoffmann (B), 44. Ferner: 12. Florian Astner (A), 19. 15. Marcel Elsner (D), 12. 17. Olivier Lupberger (CH), 10. 18. Dirk Walter (D), 6. 21. Reinhard Strack (D), 4. 25. Rene Grundei (D), 1.