David Datzer holt P1, Lukas Maurer baut Führung aus

Gastfahrer David Datzer holt sich in Hořice den Sieg im ersten Rennen der IRRC Superbike. Mit Rang 2 vor Didier Grams und Patrick Hoff kann Lukas Maurer seine Führung in der Meisterschaft ausbauen.

David Datzer (MTP-Racing by Syntainics) ist momentan wohl der schnellste Straßenrennfahrer Deutschlands. Vor allem auf der Naturrennstrecke in Hořice gilt er als nahezu unschlagbar. Das unterstrich der Bayer auch mit seiner überlegenen Trainingsbestzeit bei seinem Gastauftritt bei der International Road Racing Championship Superbike. Mit seiner Zeit von 2:13,547 Minuten ließ er seine Gegner klar hinter sich.

Hinter ihm klassierten sich der Schweizer Meisterschaftsführende Lukas Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS) sowie dessen schärfste Konkurrenten im Kampf um den Titel, die Deutschen Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) und Patrick Hoff (Neumann Racing). Johannes Schwimmbeck (MTP-Racing), Luca Gottardi (SYNTAINICS Racing by Penz13) und Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel) starteten von den Positionen 7, 8 bzw. 10.

Die ersten vier Runden sieht Maurer vor Grams, Datzer, Hoff und dem finnischen Gastfahrer Erno Kostamo (38 Motorsport Syntainics) in Front. Erst in der dritten Runde findet Datzer einen Weg an Grams vorbei und zwei Runden später muss auch Maurer die Überlegenheit des BMW-Fahrers, der sich nach dem entscheidenden Überholmanöver rasch von seinen Konkurrenten absetzen kann, zur Kenntnis nehmen.

Im sechsten Umlauf sorgte Kostamo für einen Schreckmoment. Beim Versuch Grams auszubremsen berührte er das Hinterrad von Maurer, der im Gegensatz zum Finnen einen Sturz verhindern konnte. Hoff nutzte die unübersichtliche Situation, um Platz 2 zu übernehmen, den er auch drei Runden lang erfolgreich verteidigen konnte. Dabei hatte der zweifache Schleiz-Sieger seinerseits Glück, als er kurz neben die Strecke geriet.

Hinter dem überlegenen Datzer konnte sich Maurer wieder vor Grams – zwischen den beiden kam es in der vorletzten Runde zu einer Berührung – und Hoff an die zweite Stelle schieben. Weil Datzer als Gastfahrer keine Punkte bekommt, darf sich der Schweizer über das Punktemaximum freuen. Sollte der Kawasaki-Pilot auch im zweiten Rennen vor seinen Widersachern Grams und Hoff bleiben, ist ihm der Titel nicht mehr zu nehmen.

Ein starkes Rennen zeigte auch Datzers deutscher Teamkollege Schwimmbeck, der den Zweikampf um Platz 6 mit Gottardi für sich entscheiden konnte. Der neunte Rang ging an den Deutschen Nico Müller. Der Österreicher Florian Astner lieferte sich über die gesamte Distanz mit Forest Dunn einen Kampf um Rang 10, den er knapp verloren geben musste. Auch der Deutsche Rene Grundei und der Schweizer Olivier Lupberger konnten ihr Punktekonto aufstocken.

IRRC Superbike, Hořice

Ergebnis Rennen 1

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 Runden. 2. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, +6,887 sec zu. 3. Didier Grams (D), BMW, +8,199 sec. 3. 4. Patrick Hoff (D), BMW. 5. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 6. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 7. Luca Gottardi (I), BMW. 8. Markus Karlsson (S), BMW. 9. Nico Müller (D), BMW. 10. Forest Dunn (GB), Yamaha. Ferner: 11. Florian Astner (A), BMW. 13. Rene Grundei (D), Kawasaki. 16. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 23. Christoph Kreller (D), BMW.

* Gastfahrer (keine Punkte)