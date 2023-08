Doppelsieg für David Datzer, Titel an Lukas Maurer

Am erneuten Sieg von David Datzer im zweiten Lauf der International Road Racing Championship Superbike in Hořice gab es nichts zu rütteln. Mit Platz 3 hinter Didier Grams sichert sich Lukas Maurer den Titel.

Gleich zweimal wäre Lukas Maurer im ersten Rennen der International Road Racing Championship Superbike im tschechischen Hořice beinahe Opfer von Erno Kostamo und Didier Grams geworden. Vor allem beim Kontakt mit dem Finnen, bei dem der Auspuff beschädigt wurde, hatte der Schweizer eine gehörige Portion Glück, nicht zu stürzen. Und auch die Berührung mit dem Deutschen hätte durchaus in einem Unfall enden können.

Selbst wenn sich Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) im zweiten Lauf die vollen Punkte holen sollte, würde Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS) ein zweiter Platz zum Titelgewinn reichen. Patrick Hoff (Neumann Racing) hat dagegen nur noch geringe Chancen auf die Meisterkrone. Der zweifache Schleiz-Sieger müsste die restlichen drei Rennen für sich entscheiden und Maurer dürfte nur noch vier Punkte erzielen.

David Datzer (MTP-Racing by Syntainics), der das erste Rennen in überlegener Manier vor Maurer, Grams und Hoff gewonnen hatte, geht mit einem festen Vorsatz in Lauf 2. Deutschlands momentan schnellster Straßenrennfahrer möchte auf der 5,15 Kilometer langen und mit 16 Rechts- und elf Linkskurven gespickten Naturrennstrecke unbedingt seinen eigenen Rundenrekord verbessern.

Wieder sind es Maurer und Grams, die Datzer, der schon nach dem ersten Rennen über Probleme mit der Kupplung seiner BMW berichtet, beim Start ein Schnippchen schlagen und ihn an die dritte Stelle verdrängen, aber bereits nach der dritten von zehn Runden wird der bayrische BMW-Pilot an der Spitze notiert. Von da an gibt es für ihn kein Halten und er vergrößert von Runde zu Runde seinen Vorsprung. Am Ende sind es 4,856 Sekunden.

Als Zweiter holt sich der fünffache IRRC-Superbike-Champion Grams in dieser Saison erstmals das Punktemaximum, aber es reicht trotzdem nicht, um die Titelentscheidung auf das letzte Wochenende in Frohburg zu verschieben. Maurer, der sich lange der hartnäckigen Angriffe von Hoff erwehren muss, reicht der dritte Platz zum Titelgewinn.

Lediglich 83 Tausendstelsekunden fehlten Johannes Schwimmbeck (MTP-Racing) zum sechsten Platz. Trotzdem darf der Deutsche mit seiner Leistung mehr als zufrieden sein. In der Meisterschaft liegt er mit 91 Zählern nur neun Punkte hinter dem Viertplatzierten Markus Karlsson (Hoffman BY MRP), dem er in Tschechien zweimal klar das Nachsehen gab.

Wie schon im ersten Lauf verpasste der Österreicher Florian Astner, der den Deutschen Nico Müller hinter sich lassen konnte, als Elfter knapp die angestrebten Top-10. Auch der Schweizer Olivier Lupberger (Team Moto Meile/Lupberger) und der Deutsche Rene Grundei (ZSG - Racing) heimsten weitere Punkte für die hartumkämpfte Meisterschaft ein.

IRRC Superbike, Hořice

Ergebnis Rennen 2

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 Runden. 2. Didier Grams (D), BMW, 4,856 sec zur. 3. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, +8,898 sec. 4. Patrick Hoff (D), BMW. 5. Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 6. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 7. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 8. Markus Karlsson (S), BMW. 9. Forest Dunn (GB), Yamaha. 10. Karel Pesek (CZ)*, Kawasaki. Ferner: 11. Florian Astner (A), BMW. 12. Nico Müller (D), BMW. 17. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 18. Rene Grundei (D), Kawasaki. 22. Christoph Kreller (D), BMW.

* Gastfahrer (keine Punkte)

Zwischenstand IRRC Superbike (nach 10 von 12 Rennen)

1. Maurer, 230 Punkte. 2. Grams, 177. 3. Hoff, 156. 4. Karlsson, 100. 5. Schwimmbeck, 91. 6. Müller und Bloemhard, beide 83. 8. Luca Gottardi (I), 80. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Vincent Lonbois (B), Yamaha, 64. Ferner: 12. Astner, 43. 16. Lupberger, 22. 17. Marcel Elsner (D), BMW, 12. 20. Grundei, 8. 22. Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 24. Paul Manx (D), Honda, 6. 25. Reinhard Strack (D), Yamaha, 4.