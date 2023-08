Hamberg schlägt zurück, Schuster stürmt aufs Podium

Das zweite Rennen der International Road Racing Championship Supersport in Hořice musste nach einem Sturz abgebrochen werden. Jorn Hamberg hatte die Nase vorne, Wolfgang Schuster krönt den Tag mit Platz 3.

Nachdem er sich im ersten Rennen in Hořice dem Titelverteidiger Marek Červený um wenige Hundertstelsekunden geschlagen geben musste und sich sein Rückstand in der International Road Racing Championship der Klasse Supersport auf 20 Punkte vergrößert hat, stand für den Polesetter Jorn Hamberg im zweiten Lauf Schadensbegrenzung im Vordergrund.

Hamberg (Performance Racing Achterhoek), Červený (WRP Wepol Racing Parts) und Petr Najman (Festa-Laserscanning Europe by PSB) lautet die erste Startreihe. Hinter Kamil Holan, aber noch vor Ilja Caljouw konnte sich Wolfgang Schuster als Fünfter qualifizieren. Mauro Poncini, Sebastian Frotscher und Rico Vetter nehmen die Startplätze 9, 11 und 12 ein.

Wieder war es der Tscheche Červený, dem der beste Start gelingt, aber noch in der ersten Runden kann sich der Niederländer Hamberg an die erste Stelle setzen. In den ersten beiden Runden werden die Positionen an der Spitze mehrmals gewechselt. Zur Halbzeit hat sich Hamberg einen Vorsprung von einer Sekunde auf seinen Konkurrenten herausgefahren.

Um die letzte Position auf dem Siegertreppchen hat sich ein unterhaltsamer Vierkampf zwischen dem Deutschen Schuster sowie den tschechischen Lokalmatadoren Michael Dokoupil (Indiracing), Najman und Karel Brandner (Blue Garage Racing Team) entwickelt bis Dokoupil in der sechsten Runden zu Boden geht und das Rennen abgebrochen wird.

Gleich sieben Piloten, darunter die die Deutschen Thomas Wendel (2WAM.de Racing), Frotscher (Team Schleizer Dreieck), Rico Vetter (VRP Vetter Racing Performance) und der Schweizer Mauro Poncini (Team Manici Racing) duellierten sich um die Plätze 7 bis 13, wobei Wendel als Siebenter zum Zeitpunkt des Rennabbruchs am besten platziert war.

Weil die Renndistanz von zwei Drittel nicht erreicht wurde, gab es wie schon im ersten Rennen in Imatra nur halbe Punkte. Während Červený mit einem beruhigenden Vorsprung in die Rennen in Frohburg gehen kann, wird es um den dritten Platz in der Meisterschaft zwischen Caljouw und Frotscher, die nur um einen Zähler getrennt sind, noch eng.

IRRC Supersport, Hořice

Ergebnis Rennen 2

1. Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 6 Runden. 2. Marek Červený (CZ), Triumph, 1,068 sec zur. 3. Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha, +13,672 sec. 4. Petr Najman (CZ), Yamaha. 5. Karel Brandtner (CZ)*, Yamaha. 6. Romain Cleaz-Savoyen (F), Kawasaki. 7. Thomas Wendel (D), Yamaha. 8. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 9. Kamil Holan (CZ)*, Yamaha. 10. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. Ferner: 11. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 12. Rico Vetter (D), Kawasaki. 21. Robert Rohde (D)*, Honda. 23. Tobias Grünzinger (D)*, Yamaha.

Zwischenstand IRRC Supersport (nach 10 von 12 Rennen)

1. Červený, 190 Punkte. 2. Hamberg, 172,5. 3. Caljouw, 105,5. 4. Frotscher, 104,5. 5. Cleaz-Savoyen, 86. 6. Vetter, 84,5. 7. Anssi Koski (FIN), Suzuki, 82. 8. Wendel, 64,5. 9. Poncini, 55,5. 10. Najman, 48. Ferner: 13. Andreas Jochum (D), Yamaha, 33,5. 15. Mattieu Pauchard (CH), Kawasaki, 27.