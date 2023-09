David Datzer gewinnt, Vize-Titel an Didier Grams

David Datzer erwies sich auch beim zweiten Rennen der IRRC Superbike in Frohburg als unschlagbar. Mit Platz 2 geht der Vize-Titel an Lokalmatador Didier Grams, Patrick Hoff beendet das Championat an der dritten Stelle.

Vor dem Wochenende wünschte sich David Datzer (MTP-Racing by Syntainics) nichts sehnlichster als einen Sieg bei den Rennen auf dem Frohburger Dreieck. Im ersten Rennen gelang ihm tatsächlich der lang ersehnte Triumph, allerdings musste er hart dafür arbeiten. Nach einer schlechten Startrunde konnte er nach einer sehenswerten Aufholjagd erst in letzten Umlauf den enteilten Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) von der Spitze verdrängen.

Auch im zweiten Rennen der IRRC Superbike konnte Datzer seine Pole-Position nicht in eine frühe Führung ummünzen. Während der Niederländer Jorn Hamberg (Performance Racing Achterhoek) bei seinem Superbike-Debüt zwei Runden Führungsluft schnuppern durfte, musste sich Datzer von der sechsten Stelle durch das Feld wühlen. Erst ab der dritten Runde tauchte er im Windschatten von Grams auf, der sich an die erste Stelle gesetzt hatte.

Einige Runden folgte zwischen den beiden deutschen BMW-Piloten ein Schlagabtausch mit einigen Positionswechseln. Im vorletzten Umlauf glückte Datzer der entscheidende Überholvorgang, danach ließ sich der 31-jährige Bayer aus Vilsbiburg den Sieg nicht mehr nehmen. Nur vier Wochen nach den Rennen im tschechischen Hořice gelang dem Vater einer Tochter damit als Gastfahrer der zweite Doppelsieg in der IRRC Superbike.

Wie schon im ersten Lauf am Vormittag überquerte der fünffache IRRC-Superbike-Champion Grams auf seiner Heimstrecke als Zweitplatzierter die Ziellinie. Der Evergreen beendete die Meisterschaft an der zweiten Stelle. Die noch am Saisonbeginn geäußerten Rücktrittsgedanken des 40-jährigen Sachsen aus Limbach-Oberfrohna sind längst ad acta gelegt und die Vorbereitungen für die neue Saison begonnen.

Mit dem fünften Platz hinter drei Gastfahrern, aber noch vor dem Schweizer Lukas Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS), der sich in Hořice vorzeitig den Titel gesichert hatte, schloss Patrick Hoff (Neumann Racing) eine für ihn äußerst erfolgreiche Saison ab. Waren in der Saison 2022 Podiumsplätze außer Reichweite, holte er sich in Schleiz überraschenderweise zweimal das Punktemaximum. In der Meisterschaft landete er hinter Maurer und Grams an der dritten Stelle.

Auch die beiden Deutschen Johannes Schwimmbeck (MTP-Racing) und Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel) sowie der von Rico Penzkofer betreute Italiener Luca Gottardi (Syntainics by Penz13), die in der Endwertung geschlossen die Plätze 5 bis 7 belegen, dürfen mit dem Verlauf der Meisterschaft mehr als zufrieden sein.

Eine Talentprobe legte Florian Astner in seinem ersten Jahr in der IRRC Superbike ab. Der Österreicher fuhr in zwölf Rennen zehn Mal in die Punkte und beendete das Championat an der zwölften Stelle. Der Schweizer Olivier Lupberger (Team Moto Meile) zählte ebenso zu den eifrigen Punktesammlern wie die Deutschen Rene Grundei (ZSG-Racing), Christoph Kreller (KRC Racing Crew), Marcel Elsner (Team Ecki powered by Schüttflix), Dirk Walter (DWR99), Paul Manx (Van Eijs Technical Support) und Reinhard Strack (Mogli Racing).

IRRC Superbike, Frohburg

Ergebnis Rennen 2

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 Runden. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,657 sec zur. 3. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 sec. 4. Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5. Patrick Hoff (D), BMW. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8. Markus Karlsson (S), BMW. 9. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10. Luca Gottardi (I), BMW. Ferner: 11. Nico Müller (D), BMW. 12. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16. Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17. Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19. Florian Astner (A), BMW. 21. Christoph Kreller (D), BMW. 22. Rene Grundei (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Gastfahrer (keine Punkte)

Endstand IRRC Superbike nach 12 Rennen

1. Maurer, 262 Punkte. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. Ferner: 12. Astner, 50. 16. Olivier Lupberger (CH), 22. 18. Grundei, 15. 19. Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21. Kreller, 9. 22. Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26. Paul Manx (D), 6. 27. Reinhard Strack (D), 4.