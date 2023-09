David Datzer: Mit Kupplungsproblemen angefreundet

Aus der persönlichen Sicht von David Datzer (MTP-Racing by Syntainics) nimmt die Veranstaltung in Frohburg Rang 2 seiner Highlights 2023 ein, kein Wunder nach der Pole-Position und zwei Siegen in der Superbike-Kategorie.

Für David Datzer hatten in dieser Saison das North West 200 und die Tourist Trophy absolute Priorität. Weil es bei den Terminen in Hengelo und Schleiz zu einer Terminkollision kam, musste der BMW-Pilot schweren Herzens der Teilnahme an der International Road Racing Championship (IRRC) Superbike eine Absage erteilen.

Der 31-jährige Publikumsliebling vom Team MTP-Racing by Syntainics ließ es sich allerdings nicht nehmen, einige Gastauftritte in der IRRC zu absolvieren. Nach seinem überlegenen Doppelsieg einschließlich Rundenrekord im tschechischen Hořice entschied er sich kurzfristig, auch beim Finale in Frohburg an den Start zu gehen.

«Was soll ich sagen, es war für mich geiler als ich anfänglich dachte, nicht nur vom Wetter», zeigte sich der Bayer aus Vilsbiburg nach einem mit der Pole-Position und zwei Siegen perfekt verlaufenen Wochenende begeistert. «Es ist ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gegangen, statt einem Superbike-Rennen konnte ich gleich beide gewinnen.»

«Leider hatte ich wieder mein bekanntes Kupplungs-Start-Problem. Mittlerweile habe ich mich damit schon im Vorhinein angefreundet. Es waren schöne Kämpfe im Haifischbecken der IRRC Superbike und mit Didier Grams hatte ich einen saustarken Konkurrenten, der es mir in seinem Wohnzimmer wirklich nicht leicht gemacht hat.»

«Nach zwei Siegen und der drittschnellsten Rundenzeit in der Geschichte von Frohburg kann ich mit meiner Bilanz mehr als zufrieden sein. Aus meiner persönlichen Sicht nimmt diese Veranstaltung nach dem North West 200 Platz 2 meiner diesjährigen Highlights ein. Ich möchte mich bei allen Freunden, Fans, Streckenposten, Sanitäter/Ärzte sowie Sponsoren bedanken.»

Lange auf den Lorbeeren ausruhen kann sich Datzer jetzt allerdings noch nicht. Am kommenden Wochenende wird er sich wieder in den Sattel schwingen. «Ich werde zusammen mit der Tommy Wagner Motorrad GmbH und Neumann Racing auf dem Hockenheimring als Gastfahrer an den Rennen der IDM Pro-Superstock 1000 teilnehmen.»

IRRC Superbike, Frohburg

Ergebnis Rennen 1

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 Runden. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,926 sec zur. 3. Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 sec. 4. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5. Patrick Hoff (D), BMW. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Markus Karlsson (S), BMW. 8. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9. Laurent Hoffmann (B), BMW. 10. Nico Müller (D), BMW. Ferner: 13. Udo Reichmann (D)*, BMW. 14. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16. Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18. Christoph Kreller (D), BMW. 19. Rene Grundei (D), Kawasaki. 20. Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23. Florian Astner (A), BMW. 25. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27. Paul Manx (D), Honda.

* Gastfahrer (keine Punkte)

Ergebnis Rennen 2

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 Runden. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,657 sec zur. 3. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 sec. 4. Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5. Patrick Hoff (D), BMW. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8. Markus Karlsson (S), BMW. 9. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10. Luca Gottardi (I), BMW. Ferner: 11. Nico Müller (D), BMW. 12. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16. Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17. Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19. Florian Astner (A), BMW. 21. Christoph Kreller (D), BMW. 22. Rene Grundei (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Gastfahrer (keine Punkte)

Endstand IRRC Superbike nach 12 Rennen

1. Maurer, 262 Punkte. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. Ferner: 12. Astner, 50. 16. Olivier Lupberger (CH), 22. 18. Grundei, 15. 19. Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21. Kreller, 9. 22. Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26. Paul Manx (D), 6. 27. Reinhard Strack (D), 4.