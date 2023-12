Nach Moto2-Abenteuer: Sean Dylan Kelly 2024 auf BMW

Nach zwei schwierigen Jahren in der Moto2-WM auf Kalex kehrt Sean Dylan Kelly 2024 zurück in seine Heimat. Für TopPro Racing wird er eine BMW M1000RR bei den MotoAmerica-Superbikes steuern.

Sean Dylan Kelly kam zur Saison 2022 als großer Hoffnungsträger der US-Amerikaner in die Moto2-Weltmeisterschaft, wo er für American Racing an den Start ging. Nach insgesamt 35 Rennen im GP-Zirkus war jedoch Schluss für den 1,74 Meter großen Fahrer aus Florida. Vor dem Österreich-GP 2023 wurde der 21-Jährige durch den Spanier Marcos Ramirez ersetzt, der auch 2024 gemeinsam mit Joe Roberts die Fahrerpaarung des Teams von Eitan Butpul bilden wird. Kelly fuhr dann noch fünf Rennen für das Forward-Team

Der schnelle Amerikaner wechselt nach zwei nüchternen Jahren in der WM und nur drei Platzierungen in den Punkten zurück in die MotoAmerica, wo er 2021 den Titel in der Supersport-klasse feierte. Insgesamt feierte der Pilot aus Hollywood 19 Siege in dieser Kategorie. Nun steht das Debüt in der Superbike-Klasse auf dem Plan des ehemaligen Red Bull Rookies Cup-Fahrers.

«Ich bin sehr aufgeregt, endlich wieder vor den ganzen Fans in den Vereinigten Staaten zu fahren. Ich habe so viele Erfolge im MotoAmerica-Paddock gefeiert und ich möchte an diese Ergebnisse wieder anknüpfen», konnte Kelly seine Vorfreude nicht zurückhalten. «Außerdem freue ich mich darauf, wieder mit meinen Freunden in Kontakt zu treten, die ich in den letzten zwei Jahren nicht gesehen habe.»

Kelly betonte anschließend: «Ich kann den Teambesitzern Alex Arango und Agustin Sierra nicht genügend für diese Möglichkeit danken. Ich bin sehr gespannt auf den ersten Test mit dem BMW M1000RR-Superbike.»

Teambesitzer Alex Arango wird neben Kelly auf einer weiteren BMW an der MotoAmerica-Superbike-Klasse teilnehmen. 2023 landete er in den Top-20 der Superstock-Klasse in den USA. Die Saison beginnt 2024 am 9. März mit dem legendären Daytona 200 (Supersport-Klasse), bevor es am 21. April auch für die Superbikes in Road Atlanta losgeht.