Jorn Hamberg: Neuer Gegner für Maurer, Grams und Co. 20.01.2024 - 11:03 Von Helmut Ohner

© Neidhardt 2024 wechselt Jorn Hamberg in der IRRC von der Supersport- in die Superbike-Klasse

Zweimal musste sich Jorn Hamberg in der IRRC Supersport dem Tschechen Marek Červený geschlagen geben, in dieser Saison will der 28-jährige Niederländer den deutschsprachigen Fahrern das Leben schwer machen.