Imatra: TT-Legende Michael Dunlop gegen IRRC-Eilte

Am kommenden Wochenende trifft in Imatra die Eilte der International Road Racing Championship nicht nur auf die finnischen Lokalmatadore, sondern auch auf den 29-fachen Tourist-Trophy-Sieger Michael Dunlop.

Nach Hengelo im Mai und Schleiz im Juni treffen am ersten Juli-Wochenende die Fahrer der International Road Racing Championship (IRRC) in Imatra dieses Jahr zum dritten Mal aufeinander. Auf der ehemaligen GP-Rennstrecke unweit der finnisch-russischen Grenze bekommt es die Elite der IRRC nicht nur mit den lokalen Größen wie Erno Kostamo oder Pauli Pekkanen, sondern auch mit dem momentan wohl prominentesten Straßenrennfahrer zu tun.

Michael Dunlop, der dieses Jahr bei der Tourist Trophy seinen legendären Onkel Joey Dunlop als erfolgreichster Fahrer abgelöst hat und nun bei 29 TT-Siegen hält, will es noch einmal wissen, nachdem sein erstes Antreten vor drei Jahren in einem Desaster geendet hatte. Der Nordire, der in drei Rennen nicht über sechs Runden hinausgekommen war, wurde nicht nur von den ungewöhnlich hohen Temperaturen, sondern auch von technischen Problemen, entnervt.

In der Superbike-Klasse warten Hochkaräter auf ihn wie der finnische Lokalmatador Erno Kostamo, der im Vorjahr sogar TT-Rundenrekordhalter Peter Hickman keine Chance ließ und seinen Ruf der «King of Imatra» zu sein eindrucksvoll unterstrich, der belgische IRRC-Führende Come Geenen, der Schweizer Titelverteidiger Lukas Maurer und die beiden Deutschen David Datzer und Didier Grams, die nach ihren Verletzungen wieder fit sein sollten.

In der Klasse Supersport-Klasse darf man gespannt sein, ob der Brite Adam McLean wie in Schleiz den mehrfachen tschechischen IRRC-Champion Marek Cerveny wieder hinter sich lassen kann und wie sich die deutschsprachigen Piloten, allen voran die Deutschen Sebastian Frotscher und Rico Vetter, gegen die Meute der finnischen Fahrer behaupten können.

Zwischenstand IRRC Superbike nach 4 von 12 Rennen

1. Come Geenen (B), BMW, 86 Punkte. 2. Lukas Maurer (CH), Yamaha, 81. 3. David Datzer (D), BMW, 74. 4. Markus Karlsson (S), BMW, 49. 5. Wally Jacobs (NL), Suzuki., 39. 6. Tiziano Rosati (I), Yamaha, 29. 7. Rhys Hardisty (GB), Yamaha, 28. 8. Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 26. 9. Didier Grams (D), BMW und Andreas Jochum (D), Yamaha, beide 21. Ferner: 13. Christoph Kreller, BMW, 13. 15. Rene Grundei (D), BMW, 12. 19. Olivier Lupberger (CH), Yamaha, 5.

Zwischenstand IRRC Supersport nach 4 von 12 Rennen

1. Marek Cerveny (CZ), Triumph, 90 Punkte. 2. Ilja Caljouw (NL), Yamaha, 53. 3. Adam McLean (GB), Yamaha, 50. 4. Sebastian Frotscher (D), Yamaha, 47. 5. Petr Najman (CZ), Yamaha, 43. 6. Rico Vetter (D), Kawasaki, 39. 7. Gary Johnson (GB), Suzuki, 36. 8. Romain Cleaz-Savoyen (F), Triumph, 34. 9. Darryl Tweed (IRL), Yamaha, 33. 10. Jamie Williams (GB), Honda, 30. Ferner: 12. Matthieu Pauchard (CH), Kawasaki, 22. 13. Mauro Poncini (CH), Yamaha, 17.