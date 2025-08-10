Karlsson P1, zweimal Punktemaximum für Schwimmbeck

Noch nie war Johannes Schwimmbeck näher an einem Laufsieg in der IRRC Superbike wie im zweiten Lauf in Horice. Für ihn gab es trotzdem das Punktemaximum, weil Markus Karlsson und Lukas Maurer Gaststarts absolvierten.

Bei 27 Grad Luft- und 38 Grad Asphalttemperatur nahmen die 24 Fahrer Aufstellung für das zweite Rennen der IRRC Superbike. Sowohl Erno Kostamo, als auch Lukas Maurer beklagten körperliche Beschwerden. Kostamo hatte sich bei seinem Highsider in Lauf 1 eine Blessur am linken Knie zugezogen und Maurer kämpfte mit Armpump-Problemen.

Es war abermals der Schweizer Maurer, der das Beschleunigungsduell zur ersten Kurve für sich entschied. Hinter ihm reihten sich der Finne Kostamo, der Ire Darryl Tweed, der Schwede Markus Karlsson und der Belgier Laurent Hoffmann ein. Alles andere als perfekt verlief der Start für den Deutschen Johannes Schwimmbeck, der von der dritten an die sechste Stelle zurückfiel.

Schon im zweiten Umlauf war klar ersichtlich, dass Kostamo in argen Problemen steckte. Obwohl die Rundenzeiten deutlich über den des ersten Rennens lagen, verlor der BMW-Pilot Platz um Platz. Wie sich später herausstellte, spielte an seiner Reservemaschine die Elektronik verrückt.

Bei Halbzeit hatte Karlsson Maurer an der Spitze abgelöst. Hinter dem Duo hatte sich Schwimmbeck seiner Verfolger entledigt und lag komfortabel an der dritten Stelle vor Tweed, der sich mit Hoffmann einen erbitterten Zweikampf lieferte. Der Österreicher Florian Astner kämpfte um den Anschluss und war drauf und dran Kostamo einzuholen.

In der neunten von zehn Runden stürzte der Schweizer Olivier Lupberger, der an der zwölften Stelle lag und auf dem Weg zu seinem persönlich besten Ergebnis in der IRRC Superbike war, worauf sich die Rennleitung zum Abbruch gezwungen sah. Damit wurde Maurer die Chance auf einen Schlussangriff genommen, doch der Eidgenosse nahm es sportlich.

Mit seinem zehnten Platz (Siebenter in der IRRC-Wertung) festigte der Deutsche Nico Müller vor seinen beiden Heimrennen in Schleiz (23. und 24. August) sowie Frohburg (20. und 21. September) seinen fünften Zwischenrang in der Meisterschaft.

Ergebnis IRRC Superbike, Horice, Rennen 2, 10. August 2025

1. Markus Karlsson (S)*, BMW, 8 Runden. 2. Lukas Maurer (CH)*, Yamaha, 0,195 sec zur. 3. Johannes Schwimmbeck (D), BMW, +6,602 sec. 4. Darryl Tweed (IRL), Yamaha. 5. Laurent Hoffmann (B), BMW. 6. Tomas Toth (SK)*, Kawasaki. 7. Erno Kostamo (FIN), BMW. 8. Florian Astner (A), Kawasaki. 9. Anssi Koski (FIN), Yamaha. 10. Nico Müller (D), BMW. Ferner: 13. Rene Grundei (D), Yamaha. 19. Christoph Kreller (D), BMW.

Zwischenstand IRRC Superbike (nach 8 von 12 Rennen)

1. Tweed, 139 Punkte. 2. Adam McLean (GB), Kawasaki, 120. 3. Hoffmann, 115. 4. Matthys, 91. 5. Müller, 82. 6. Schwimmbeck und Koski, beide 72. 8. Kostamo, 63. 9. Pontus Roestlinger (S), Honda, 55. 10. Astner, Wally Jacobs (NL), Yamaha und David Brook (GB), Honda, alle 44. Ferner: 15. Olivier Lupberger (CH), Yamaha, 29. 16. Grundei, 23. 21. Kreller, 8.