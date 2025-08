IRRC: Top-Klasse Superbike wird durch Twins ersetzt

Es kommt überraschend, das Management der International Road Racing Championship (IRRC) hat beschlossen, dass ab dem nächsten Jahr die Superbike-Klasse verbannt und von den Supertwin-Kategorie ersetzt wird.

2003 schlossen sich die Motorsportvereine HAMOVE, KV Ostend Motorsport und MSC Frohburger Dreieck zusammen und organisierten einen internationalen Wettbewerb zwischen je zehn Fahrern aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Der 3-Nations-Cup setzte sich aus je zwei Läufen auf den Rennstrecken Hengelo (Niederlande), Ostende (Belgien) und Frohburg (Deutschland) zusammen.

In den ersten drei Jahren hieß der Gesamtsieger Kris Jennes. Der Belgier wurde von seinen Landsmännern Denny Lannoo (2006 und 2007) und Stefan Demeulemester abgelöst. 2009 übernahm der Deutsche Didier Grams für drei Jahre das Kommando des Cups. Weil weitere Veranstalter einsteigen wollten und Fahrer aus anderen Ländern zugelassen wurden, kam es 2010 zur Umbenennung in International Road Racing Championship (IRRC) umbenannt.

Ab 2012 wurde die Meisterschaft in den Kategorien Supersport und Superbike ausgeschrieben. In der Königsklasse gingen die Gesamtsiege an Fahrer aus Deutschland (6 – Didier Grams 5, David Datzer 1), Belgien (4 – Sebastien Le Grelle 2, Vincent Lonbois 2), Großbritannien (2 – Danny Webb, Davey Todd), den Niederlanden (1 – Branko Srdanov) und der Schweiz (1 – Lukas Maurer). Nach dieser Saison wird es zum letzten Mal einen Champion in der international hochgeschätzten IRRC Superbike geben.

Das Management hat für viele überraschend beschlossen, dass ab dem kommenden Jahr die IRRC Superbike nicht länger ausgetragen, sondern von der Klasse Supertwin ersetzt wird.

«Für diese Änderung gibt es zwei Gründe», heißt es auf der Homepage der International Road Racing Championship. «Die Superbike-Klasse ist zu einer sehr schnellen Klasse geworden. Als IRRC-Management möchten wir einen Beitrag zu mehr Sicherheit im Straßenrennsport leisten. Und die Kosten für ein Superbike sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Viele Fahrer haben Probleme, das Budget für eine komplette Saison aufzubringen. Wir möchten dem entgegenwirken und den Fans spannende Positionskämpfe und volle Fahrerfelder bieten. Weitere Informationen zu den Regeln in dieser neuen Klasse folgen am Ende dieser Saison.»

IRRC Superbike-Champions

2010 Didier Grams (D)

2011 Didier Grams (D

2012 Branko Srdanov (NL)

2013 Didier Grams (D)

2014 Didier Grams (D)

2015 Sebastien Le Grelle (B)

2016 Vincent Lonbois (B)

2017 Sebastien Le Grelle (B)

2018 Danny Webb (GB)

2019 Davey Todd (GB)

2020 Corona-Pause

2021 Didier Grams (D)

2022 Vincent Lonbois (B)

2023 Lukas Maurer (CH)

2024 David Datzer (D)