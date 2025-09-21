Erno Kostamo gewinnt, Darryl Tweed holt sich Titel

Erno Kostamo heißt der Sieger des ersten Rennens der IRRC Superbike in Frohburg. Er gewinnt vor Freddie Heinrich und Laurent Hoffmann. Der Titel in der heißumkämpften Klasse geht Darryl Tweed.

Kein Geringerer als der Macau-GP-Sieger Erno Kostamo (RVS Motorsport) dominierte das Training für das Finale der IRRC Superbike auf dem Frohburger Dreieck. Der Finne war über 1,7 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Belgier Laurent Hoffmann (Team Hoffmann by MRP). Mit Gastfahrer Freddie Heinrich durfte auch ein Deutscher in der ersten Startreihe Aufstellung nehmen.

Als Fünftschnellster des Qualifyings konnte Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel) zum Saisonabschluss ein Ausrufezeichen setzen. Er ließ seinen Landsmann Johannes Schwimmbeck hinter sich. Auch der Brite Gary Johnson (Team Grams) und der regierende IRRC-Superbike-Champion David Datzer (Datziii-Racing by TW3 Racing) – der Deutsche konnte im Training wegen einer undichten Zylinderkopfdichtung nur die Pflichtrunden drehen – waren langsamer als er.

Es war auch Kostamo, der dem Rennen seinen Stempel aufdrückte. Mit Ausnahme der ersten Runde führte der BMW-Pilot das Rennen an. An der zweiten Stelle ließ Heinrich dem knapp hinter ihm fahrenden Hoffmann keinerlei Chance auf einen Angriff. In der Reihenfolge Kostamo vor Heinrich und Hoffmann endete das erste Superbike-Rennen.

Bis in die siebente von neun Runden lag Müller an der neunten Position, dann zündete der BMW-Fahrer nochmals den Turbo und verbesserte sich um zwei Ränge. Wenige gut lief es für David Datzer. Der Titelverteidiger, im ersten Umlauf an die letzte Stelle zurückfiel, lieferte dem Publikum eine sehenswerte Aufholjagd, die ihn noch an die 19. Stelle brachte.

Für Johannes Schwimmbeck endete das Saisonfinale in einem Desaster. Der Deutsche, der sich in Horice und Schleiz das Punktemaximum holte und noch Chancen auf den Vize-Titel hatte, wurde im Training von einem Konkurrenten abgeräumt. Beim Sturz wurde nicht nur sein Motorrad schwer beschädigt, der BMW-Pilot zog sich eine Verletzung an der Schulter zu und konnte die Rennen nur aus der Zuschauerperspektive verfolgen.

Ergebnis Frohburg, IRRC Superbike Rennen 1 (21. September)

1. Erno Kostamo (FIN), BMW, 9 Runden. 2. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki, 7,662 sec zur. 3. Laurent Hoffmann (B), BMW, +10,597 sec. 4. Michal Prasek (CZ)*, BMW. 5. Gary Johnson (GB)*, BMW. 6. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 7. Nico Müller (D), BMW. 8. Darryl Tweed (IRL), Yamaha. 9. Jan Büchel (CH)*, Kawasaki. 10. Tomas Toth (SK)*, Kawasaki. Ferner: 11. Marcel Elsner (D)*, Ducati. 14. Udo Reichmann (D)*, BMW. 15. Thomas Altendorfer (A)*, BMW. 19. David Datzer (D), BMW. 20. Florian Astner (A), Kawasaki. 21. Rene Grundei (D), Yamaha. 23. Christoph Kreller (D), BMW.

*Gastfahrer (keine Punkte)