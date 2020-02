Aprilia RS 660: Präsentation am 9. Mai 2020

An diesem Event wird die Aprilia RS 660 zum ersten Mal auf der Piste in Aktion zu sehen sein. Dazu werden die Nachwuchsfahrer, die auf der Aprilia RS 250 SP im Rahmen der italienischen Meisterschaft in diesem Markencup erste Rennerfahrung sammeln, ihr Können demonstrieren.

© Aprilia Racing

Aprilia RS 660: Präsentiert vergangenen November in Mailand, am 9. Mai 2020 erstmals in Aktion in Mugello

© Aprilia

Aprilia All Stars 2020: Das grosse Festival für die Fans der Marke findet am 9. Mai in Mugello statt