Mehr Reichweite für die Husqvarna 701 Enduro Von Rolf Lüthi

Produkte © Husqvarna Husqvarna 701 Enduro mit montiertem Zusatztank: Kein Gebastel, wie aus einem Guss © Husqvarna Aufwändiger Teilekit mit Zusatztank für eine Reichweite bis gegen 500 km

Die Gewissheit einer Benzinreserve beruhigt. Darum bietet Husqvarna für die 701 Enduro einen nachrüstbaren Zusatztank an, der die Reichweite auf deutlich mehr als 400 km erhöht.

Serienmässig ist die Huqvarna 701 Enduro (wie auch das Schwestermodell KTM 690 Enduro) mit einem Hecktank ausgerüstet, der 13 l Benzin fasst. Das ist zum einen für Reisen in entlegene Gebiete zu wenig. Dazu muss auf Reisen an der Tankstelle jedesmal teilweise abgepackt werden, um an die Tanköffnung zu gelangen.

Bei modernen, kompakt gebauten Motorrädern ist es nicht ganz einfach, einen Zusatztank zu montieren. Der Kit von Husqvarna umfasst denn auch neben einem Kunststoff-Tank mit 12 Litern Fassungsvermögen, der an üblicher Stelle montiert wird, geänderte Tankflügel und Seitenteile, einen anderen Sattel, eine zusätzliche Benzinpumpe und weitere Kleinteile.

Ebenso enthalten ist ein Schalter mit Kabelbaum, mit dem der Fahrer bestimmt, aus welchem Tank dem Motor Benzin zugeführt wird. Das ergibt die im Gelände und auf Pisten hochwillkommene Möglichkeit, die Gewichtsverteilung zu beeinflussen, etwa in Abhängigkeit von der Beladung mit Reisegepäck.