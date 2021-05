MV Agusta: Kapitalerhöhung um 30 Mio. Euro

MV-Werk in Schiranna am Lago di Varese: Hier werden seit 1945 Motorräder gebaut

Timur Sardarow, CEO von MV Agusta: Neue Modelle und Motoren, Expansion in die Segmente Adventure und Elektro

Mit einer weiteren Kapitalspritze von 30 Mio. Euro kann sich MV Agusta aller verbleibenden Altlasten entledigen und ist nun schuldenfrei. CEO Timur Sardarow kündigt eine Offensive an drei Fronten an.

MV Agusta kündigt eine Kapitalerhöhung in der Höhe von 30 Millionen Euro an, um den Fünfjahres-Businessplan umzusetzen, der die Fortsetzung des weltweiten Wachstums des Unternehmens zum Ziel hat. Damit erhöht sich das Netto-Eigenkapital von MV Agusta auf insgesamt 70 Millionen Euro und markiert gleichzeitig die endgültige und frühzeitige Erfüllung aller Verpflichtungen aus dem Vergleichsverfahren nach italienischem Recht, genannt «concordato preventivo in continuità aziendale». Somit ist MV Agusta nun schuldenfrei.

Seit 2019, als die russische Familie Sardarov alleiniger Anteilseigner des Unternehmens wurde, sind mehr als 150 Mio. Euro in das Unternehmen geflossen, um den operativen Betrieb und die Investitionen für den neuen Strategieplan zu sichern. MV Agusta will nun die Umsetzung des Strategieplans vorantreiben, der die Entwicklung neuer Motoren und Modelle, die Expansion der Marke in neue Segmente wie Adventure und Elektro sowie die Stärkung des globalen Vertriebsnetzes umfasst.

Timur Sardarov, CEO von MV Agusta Motor S.p.A., erklärt: «Eines meiner ersten Ziele war es, den finanziellen Belastungen, denen das Unternehmen ausgesetzt war, ein Ende zu setzen und die industriellen und kommerziellen Strukturen für das Wachstum zu schaffen. Heute sind alle diese Ziele in vollem Umfang erreicht und wir können nun mit neuem Vertrauen in die Zukunft blicken. Diese Kapitalspritze wird unser Geschäft in jeder Hinsicht ankurbeln, vom Design, der Entwicklung und der Produktion neuer Modelle über die Bereitstellung von Weltklasse-Service für alle unsere Kunden bis hin zum Ausbau unseres weltweiten Händlernetzes.»

Weiter kümdigt Sardarow schon mittelfristig ambitionierte Ziele an: «Wir erwarten, dass wir im Jahr 2021 zum ersten Mal in unserer Geschichte einen Umsatz von 100 Mio. Euro überschreiten und unsere Leistung innerhalb der nächsten drei Jahre verdreifachen werden.»

Massimo Bordi, Vize-Virsitzender von MV Agusta Motor und früher bei Ducati Schöpfer der Desmoquattro-Motoren (flüssigkeitsgekühlte V2 mit Vierventil-Desmo-Zylinderköpfen)., ergänzt: «MV Agusta ist eine großartige Marke mit einer ruhmreichen Tradition. Seit jeher hat sie sehr attraktive Fahrzeuge, die jeder für ihr einzigartiges Design, ihre hohe Leistung und ihre fortschrittliche Technologie schätzt. Deshalb sehe ich heute ein enormes Potenzial in der Marke, das ich in den vergangenen Jahren nicht gesehen habe. Wir haben endlich die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass MV Agusta ein neues erfolgreiches Kapitel in der Geschichte des Motorradsports schreiben kann.»