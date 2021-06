KTM: Grosse Sause für Reise-Enduristen und Abenteurer

Nicht verpassen: Probefahrten und noch viel, viel mehr bietet KTM am Event KTM Adventure im Gebirge von 2. bis 4. Juli.

?Unter dem Titel «KTM Adventure in Gebirge» lädt KTM Fahrer von Reise-Enduros, Abenteurer und Motorrad-Vagabunden an ein dreitägiges Event nach Rohr im Gebirge (Niederösterreich) ein.

Im Enduropark Redstag vor den Toren Wiens (100 km südwestlich von Wien, 50 km südlich von St. Pölten) veranstaltet KTM von 2. bis 4. Juli ein Event mit reichhaltigem Rahmenprogramm.

Geboten werden Testfahrten mit den neuesten KTM Adventure-Modellen des Modelljahres 2021 auf dem vielfältigen Gelände, das ausgestattet ist mit Schotterstraßen, Single Trails, spannenden Auf- und Abfahrten und vielem mehr.

Spannende, abwechslungsreiche und fahraktive Übungen mit dem Fokus auf Geschicklichkeit, Technik, Teamgeist, Abenteuer und vor allem einer großen Portion Spaß bietet die «KTM Riders Academiy by Klaus Schwabe». Die geschicktesten Fahrerinnen und Fahrer können sich auf eine Siegerehrung freuen.

Wer sich dieses Gelände – vor oder nach der Testfahrt – ansehen will, der kann eine Taxifahrt im Rallyeauto mit professionellen ehemaligen Meisterschaftsfahrern buchen.

Auch auf Asphalt können die KTM Adventure-Modelle getestet werden, auf beliebten Motorradrouten wie zum Beispiel die legendäre «Kalte Kuchl».

Abenteuer und Spannung verspricht der Reisevortrag von Motorrad-Vagabund Joe Pichler. Am Samstag Abend gibt’s Live-Musik. Campingmöglichkeiten direkt im Gelände sorgen für das richtige Adventure und Community-Feeling.

Maximal 60 Teilnehmer können dabei sein, wer dabei sein will, sollte mit der Anmeldung nicht zu lange zögern. In der Teilnahmegebühr von 250 Euro ist Camping und Verpflegung während des Events von Freitagabend bis Sonntagvormittag ist inkludiert.