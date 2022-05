Harley-Davisdon stoppt Produktion für zwei Wochen

In einem dürren Statement gibt Harley-Davidson den Unterbruch der Produktion für zwei Wochen ab Mittwoch, 18. Mai bekannt. Grund ist ein nicht konformes Bauteil eines Zulieferers.

Nicht etwa Lieferschwierigkeiten oder unterbrochene Lieferketten wegen des Krieges in der Ukraine oder wegen der Schliessung des Hafens von Shanghai sind der Grund für diese drastische Massnahme. Harley begründet den Unterbruch der Produktion wie auch des Versands fertig gestellter Maschinen mit «a regulatory compliance matter relating to the supplier’s component part».

Es handelt sich also um ein Bauteil eines Zulieferers, das eine gesetzliche Norm oder Vorschrift nicht erfüllt. Weil Harley auch den Vertrieb gestoppt hat, ist die Vermutung naheliegend, dass dieses fehlerhafte Teil auch in versandbereiten Motorrädern verbaut ist.

Der Produktions- und Vertriebstopp betrifft die Elektromotorräder Live Wire nicht. Da ansonsten darüber hinaus die gesamte Modellpalette betroffen ist, scheint es sich um ein Bauteil zu handeln, das in allen oder den meisten Motorrädern mit Benzinmotor verbaut wird. Fortsetzung folgt.