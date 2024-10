Ducati Scrambler: Schwarz passt immer

Ducati Scrambler Full Throttle: Nicht ganz in Schwarz, aber auch minimalistisch

Ducati Scrambler Icon Dark: Minimalistisch und - eben - ganz in Schwarz

Ducati hat zwei neue Scrambler-Versionen vorgestellt: Icon Dark und Full Throttle, beide in Schwarz. Es handelt sich um Designvarianten ohne substantielle technische Neuerungen.

Die Icon Dark soll die Essenz der Ducati Scrambler Baureihe verkörpern. Lackiert in Schwarz, ohne überflüssige Bauteile, aber auch ohne weitere technische Neuerungen.

Die Full Throttle ist die sportlichste Variante der Scrambler Baureihe, inspiriert von den Flattrack-Rennmaschinen. Die 62 auf den seitlichen Startnummernfeldern erinnert an 1962 – das Jahr, als die erste Ducati Scrambler das Werk in Borgo Panigale verliess. Bronzefarbene und geschwärzte Bauteile erinnern an die Rennmotorräder und –automobile der 1970er Jahre.

Ein flacher Lenker, ein minimalistischer vorderer Kotflügel und ein Heckteil ohne Kotflügel unterstreichen zusammen mit dem Termignoni-Auspuff, LED-Blinkern und serienmässigen Quickshifter den sportlichen Charakter der Full Throttle.

Die Icon Dark ist in Kürze, die Full Thottle ab Dezember 2024 bei den Ducati Händler zu haben zu Preisen von 9.990 € (Schweiz Fr. 10.790.-) und 12.690 € (Schweiz Fr. 13.390.-).