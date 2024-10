Rezession: Pierer Mobility AG reduziert Vorstand

Im zweiten Halbjahr blieb die Markterwartung der Pierer Mobility AG hinter den Erwartungen zurück und verkleinert den Vorstand auf eine Doppelspitze mit Stefan Pierer (CEO) und Gottfried Neumeister (Co-CEO).

«Die schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen halten länger an als angenommen», heißt es in der Ad hoc-Mitteilung der Pierer Mobility AG mit ihren Marken KTM, Husqvarna, GASGAS und MV Augusta. «Die europäische Wirtschaft stagniert, wobei sich insbesondere der wichtige deutsche Markt in einer Rezession befindet. In den USA ist die Kaufkraft der Konsumenten aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten und infolge der langen Phase teurer Konsumkredite weiterhin niedrig.»

Im Motorradgeschäft ist der US-Gesamtmarkt rückläufig. «Die zweite Jahreshälfte ist in der Regel von einem margenstarken Produktmix, speziell im Offroad-Bereich, gekennzeichnet. Die vorliegenden Zulassungsdaten für den Motorrad-Gesamtmarkt in den USA für den Zeitraum Januar bis September 2024 zeigen jedoch einen Rückgang um 6,3 %. Der Monat September war zudem mit einem Rückgang um 14,6 % der schwächste seit 2024 und es kann somit nicht von einer raschen Erholung ausgegangen werden. In Europa liegen die Zulassungsdaten für den Motorrad-Gesamtmarkt durch Anstiege im Niedrigpreissegment auf Vorjahresniveau, zeigen jedoch insgesamt eine abschwächende Dynamik.»

«Die Pierer Mobility bekennt sich weiter klar dazu, die Händler und Zulieferbetriebe als strategische Partner in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen», heißt es in der Mitteilung weiter.

«Diese Gegebenheiten führen dazu, dass die Pierer Mobility … im laufenden Geschäftsjahr hinter den Erwartungen bleiben wird und die Guidance für das Geschäftsjahr 2024 aufhebt. Im Zuge der Neuaufstellung der Pierer Mobility wird der Vorstand der börsenotierten Beteiligungsholding von sechs auf zwei Personen verkleinert: Stefan Pierer (CEO) und Gottfried Neumeister (Co-CEO).»

Nach Verlusten im ersten Halbjahr kam es bei KTM in Österreich in diesem Jahr bereits zum Stellenabbau im dreistelligen Bereich. Teile der Produktion und des R&D-Bereichs wurden nach Asien verlegt. Die Aktie der Pierer Mobility AG geriet an den Börsen durch die Mitteilung weiter unter Druck.